Сторонники евроинтеграции Грузии 469-й день подряд вышли на акцию протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для подачи прошения о досрочном освобождении от осужденных за участие в протестах требуют признать вину, рассказали их родные на ежедневной акции у парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта, в 468-й день непрерывных протестов, участники протеста на Руставели анонсировали поездки по регионам Грузии. Активисты партии "Площадь Свободы" посетят грузинские регионы, чтобы рассказать жителям о проблемах страны и причинах протестов,

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 469-й день подряд, передает Publika.

Протестующие принесли на акцию плакаты: "Солидарность Денису Куланину и Зуре Ментеташвили", "Видим друг друга, стоим плечом к плечу", "Криминал в отличном положении", "Верните нам 120 политзаключенных, которыми мы гордимся", "Не уступим", "Не кормите полицейских некачественной пищей", "Два микрофона, одна тема: христианство и протест", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

30-летний гражданин России Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели в Тбилиси и взят под стражу по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста. В суде он извинился за свои действия и признал вину. В начале июня суд приговорил его к двум годам заключения. Имя Дениса Куланина включено в список политических заключенных Грузии. В конце февраля 2026 года он объявил голодовку из-за водворения в карцер.

Осужденным за протесты в Тбилиси будет предложено заполнить документы для досрочного освобождения из тюрьмы, хотя текст отличается от стандартного. Осужденных просят признать свою вину и раскаяться, сообщил сегодня телеканал Pirveli.

Комиссия по досрочному освобождению начинает рассматривать дела только после отбытия половины срока. Несмотря на это, члены семей осужденных заявили, что в обмен на рассмотрение дела "узников совести" просят признать вину в письменной форме.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".