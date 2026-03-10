×

23:58, 10 марта 2026

Участники протеста на Руставели анонсировали поездки по регионам Грузии

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты партии “Площадь Свободы” посетят грузинские регионы, чтобы рассказать жителям о проблемах страны и причинах протестов, заявил лидер партии в 468-й день акций у парламента Грузии. 

Как писал "Кавказский узел", 9 марта, в 467-й день непрерывных протестов, студенты госуниверситета имени Илии провели в Тбилиси марш протеста против реформы образования, а участники акции у парламента поддержали их требования плакатами. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели у здания парламента в 468-й день подряд, передает Publika. 

Протестующие принесли на акцию плакаты “Коррупция до костей обглодала страну”, “Ешьте кашу, любите маму, любите Украину”, “Женщины против режима”, “Обращайтесь с женщинами с особой осторожностью - кодекс этики грузинской полиции” и ”Свободу демократическои Грузии”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Лидер политического движения “Площадь Свободы” Леван Цуцкиридзе во время акции у парламента объявил, что активисты его партии планируют поездки по регионам страны, чтобы рассказать жителям Грузии о причинах протестов и о политзаключенных. 

“Со следующей недели мы уже начинаем нашу общенациональную кампанию “За сердце Грузии”. В течение следующих нескольких месяцев будем объезжать всю Грузию, чтобы повсюду говорить то, о чем мы уже давно говорим здесь: правду о  протесте на Руставели, о том, почему мы на улицах, почему мы боремся. Люди сидят невинно в тюрьме, мы донесем это до каждого гражданина Грузии, где и как сможем”, - приводит его слова во время акции Netgazeti.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

