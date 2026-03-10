Комбатант из Грузии заочно осужден российским судом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России заочно приговорил гражданина Грузии Зазу Шонию к 28 годам заключения за участие в боях с российскими военными.

Заза Шония был обвинен в России по пяти уголовным статьям - о наемничестве, незаконном пересечении границы, контрабанде оружия и боеприпасов, теракте и незаконном обороте оружия.

Согласно версии обвинения, Шония с 2022 года участвовал в боях против российских военнослужащих, как минимум с 2024 года - по контракту с Территориальной обороной вооруженных сил Украины. "Исполняя приказы вышестоящего руководства, Шония принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте на украинской стороне", - говорится в публикации Следственного комитета РФ.

Согласно приговору, Заза Шония с автоматом и боеприпасами в августе 2024 года пересек границу России и оказался в Курской области. "Там он оказывал вооруженное сопротивление законной деятельности военнослужащих вооруженных сил РФ. Противоправные действия фигуранта повлекли причинение значительного имущественного ущерба", - утверждается в сообщении.

Какой именно ущерб причинил Шония и в какую сумму он оценен, ведомство не уточнило. Гражданин Грузии заочно приговорен к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей.

"Фигурант объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в Следкоме.

"Кавказский узел" также писал, что в начале февраля российский суд в Донецке заочно приговорил бывшего вице-премьера Грузии Георгия Барамидзе к 6,5 года лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее, в феврале, тот же суд приговорил к пожизненному сроку гражданина Грузии Георгия Чубетидзе, который участвовал в боях на стороне Украины и попал в плен к российским военным осенью 2023 года.

Российские правозащитники в марте 2025 года признали политзаключенными семерых иностранцев, преследуемых в РФ за службу в украинской армии, в том числе Георгия Чубетидзе, плененного вместе с ним Георгия Гоглидзе и осужденного на пожизненный срок Мамуку Гацерелию.

"Женевская конвенция о защите жертв международных вооруженных конфликтов не признает наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из воюющих сторон. Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях украинской армии", - говорится в публикации проекта "Поддержка политзеков. Мемориал"*.

Мы обновили приложения на Android IOS ! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook **, Instagram **, " ВКонтакте ", " Одноклассники " и X . Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube . Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.