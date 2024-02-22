Мать Мамуки Гацерелия потребовала от властей участия в судьбе сына

22 февраля 2024, 05:37

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Семья грузинского бойца Мамуки Гацерелия, приговоренного в России к пожизненному сроку, не получает никакой информации о нем, сообщила мать молодого человека Дали Чхеидзе. Она обратилась к правительству Грузии с просьбой предпринять меры для освобождения сына.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что гражданин Грузии Мамука Гацарелия (также упоминался в СМИ как Гацрелия), участвовавший в боях на Украине, находится в российском плену, в России его обвинили в покушении на четырех военных. Гацарелия попал в плен при выходе с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 20 мая 2022 года, рассказала его мать. 21 февраля суд приговорил гражданина Грузии Мамуку Гацарелию к пожизненному лишению свободы.

Граждане Грузии участвуют в военных действиях на стороне Украины в качестве добровольцев или официально заключают контракт с вооруженными силами Украины. С 24 февраля 2022 года на Украине погибли 58 грузинских бойцов, сообщил 1 февраля грузинский телеканал "Формула".

Дали Чхеидзе обратилась к правительству Грузии с просьбой заняться делом ее сына Мамуки Гацерелия и добиваться ее освобождения, сообщило 21 февраля издание Netgazeti.

По словам женщины, за все время, пока сын был в плену и под судом, она не получала практически никакой информации о нем. Власти Грузии судьбой гражданина также не интересовались.

Как рассказала мать пленного, единственный раз Мамуке позволили позвонить родным за день до судебного заседания, на котором ему вынесли пожизненный приговор.

О том, что сыну назначили пожизненный срок, Чхеидзе узнала из новостей, распространенных в Telegram-каналах. «Его переведут в тюрьму, но куда мы пока не знаем», - цитирует слова женщины издание.

Ранее журналисты телеканала "Формула" спросили парламентария от "Силы народа" Гурама Мачарашвили, может ли государство помочь Мамуке Гацарелии. Депутат заявил, что у властей Грузии нет возможности помочь гражданину страны.

Дали отметила, что грузинские власти на ее обращение пока никак не отреагировали. Семья бойца контактировала с представителями Украины, однако те не смогли ничего предпринять в интересах Мамуки Гацерелия, поскольку он является гражданином Грузии, а украинского гражданства не имеет.

Семья Гацерелия - беженцы из Абхазии, сейчас родные пленного бойца живут в Зугдиди. По словам матери, до отъезда на Украину в марте 2022 года Мамука служил по контракту в грузинской армии.

«Мы его не отпускали, но нас не послушал и поехал туда помогать. Он попал на «Азовсталь» 31 марта и попал в плен 20 мая», - рассказала Чхеидзе.

"Кавказский узел" также писал, что Минобороны России 14 ноября заявило о пленении двух граждан Грузии, Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе, опубликовав кадры их допроса. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе, ныне премьер-министр страны, заявил тогда, что у Тбилиси "нет ресурса" для освобождения граждан Грузии из российского плена. По словам Кобахидзе, заняться их судьбой должна Украина.

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