Гражданин Грузии обвинен российскими властями в военных преступлениях

28 декабря 2023, 01:51

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Грузинские журналисты узнали о еще одном грузинском бойце, который участвовал в военных действиях на стороне Украины и попал в российский плен. Мамука Гацрелия, по их данным, скоро предстанет в России перед судом.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны России 14 ноября заявило о пленении двух граждан Грузии, опубликовав кадры их допроса. Георгий Гоглидзе и Георгий Чубетидзе были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины, утверждает ведомство. Глава "Интернационального легиона" отрицает, что пленные бойцы были в его подразделении, но он призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. У Тбилиси "нет ресурса" для освобождения граждан Грузии из российского плена, заняться их судьбой должна Украина, заявил лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Гражданин Грузии Мамука Гацрелия, участвовавший в боях на Украине, уже больше года находится в российском плену, в России его обвиняют в покушении на как минимум четырех военных, сообщил телеканал “Мтавари архи” со ссылкой на родственников бойца.

О пленении Мамуки Гацрелия прежде не было известно, поскольку его семья ранее не разглашала его историю. Мать мужчины Дали Чхеидзе рассказала о его судьбе журналистам, когда стало известно, что в России он должен предстать перед судом - следствие по его уголовному делу уже завершено.

По словам матери, Мамука, которому 8 декабря исполнилось 22 года, попал в плен при выходе с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая 2022 года.

«Он находится в плену год и восемь месяцев, я знаю, что его пытали и избивали. Затем он был передан на территорию России. В настоящее время он находятся в одной из колоний близ города Коврова Владимирской области. Я узнала, что он страдал от воспаления легких, но сейчас чувствует себя относительно лучше, больше я ничего не знаю. Я написала письмо министру иностранных дел Грузии, встретилась с военным атташе посольства Украины в Тбилиси, но пока не могу больше сказать ничего достоверного», - цитирует слова Дали Чхеидзе “Голос Америки”*.

Российские силовые структуры о пленении Мамуки Гацрелия не сообщали.

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