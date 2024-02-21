Боец из Грузии получил пожизненный срок за расстрел российских военных

21 февраля 2024, 12:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил гражданина Грузии Мамуку Гацарелию к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в расстреле российских военных в Мариуполе, сообщила Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что гражданин Грузии Мамука Гацарелия (также упоминался в СМИ как Гацрелия), участвовавший в боях на Украине, находится в российском плену, в России его обвинили в покушении на четырех военных. Гацарелия попал в плен при выходе с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 20 мая 2022 года, рассказала его мать.

Граждане Грузии участвуют в военных действиях на стороне Украины в качестве добровольцев или официально заключают контракт с вооруженными силами Украины. С 24 февраля 2022 года на Украине погибли 58 грузинских бойцов, сообщил 1 февраля грузинский телеканал "Формула".

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил 22-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Мамуку Гацарелию к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщила 20 февраля в своем телеграм-канале Генпрокуратура России.

Гацарелия признан виновным по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего) и части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"В марте 2022 года Гацарелия прибыл на территорию Украины, где заключил контракт с ВСУ и был отправлен в Мариуполь. Находясь в квартире многоэтажного дома, он открыл огонь по четырём российским военнослужащим, трое из которых погибли, одному удалось выжить", - приводится в публикации позиция суда.

Мать осужденного сообщила, что "обращалась за помощью в МИД Грузии, к Народному защитнику, в Красный крест, но помощи не дождалась", передал сегодня телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Журналисты телеканала спросили у парламентария от «Силы народа» Гурама Мачарашвили, может ли государство помочь Мамуке Гацарелии. Депутат ответил в телесюжете, что у властей Грузии нет возможности помочь.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.