02 февраля 2024, 04:31

"Грузинский легион" сообщил о гибели двух своих бойцов

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Бойцы "Грузинского легиона" Зура Циклаури и Гоча Жвания, защищавшие Украину с 2014 года, погибли на передовой, сообщила пресс-служба подразделения. 

Как информировал "Кавказский узел", пророссийские источники 3 января распространили информацию, что российские военные убили в зоне военной операции на Украине командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили. Грузинский Telegram-канал "GEнацвале | Генацвале" подверг сомнению эту информацию, а позднее ее опроверг лично Мамулашвили в беседе с журналистами.

"Грузинский легион", которым командует Мамулашвили, участвует в боевых действиях на стороне Украины, при этом является военным добровольческим формированием. На сайте подразделения нет упоминаний о каком-либо официальном статусе подразделения в структуре ВСУ. 

Публикация о гибели двух добровольцев появилась на официальной Facebook*-странице подразделения вечером 1 января. Оба погибших - Зура Циклаури и Гоча Жвания - были бойцами подразделения с 2014 года, следует из сообщения.

«Зура Циклаури и Гоча Жвания погибли на передовой Восточного фронта. «Грузинский легион» выражает свои соболезнования семьям погибших» - говорится в сообщении. В нем не уточняются конкретные обстоятельства гибели бойцов и не приводятся иные биографические данные о них.

Публикация к 4.30 мск сегодня набрала более 900 реакций и 180 комментариев. В комментариях жители Украины выражают свою благодарность грузинским бойцам, а жители Грузии, в том числе лично знакомые с погибшими, пишут слова соболезнования.

Граждане Грузии участвуют в военных действиях на стороне Украины в качестве добровольцев или официально заключают контракт с вооруженными силами Украины. С 24 февраля 2022 года на Украине погибли уже 58 грузинских бойцов, отмечает 1 февраля телеканал "Формула".

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Примечание:

"Доброволец из Грузии погиб на Украине", "Два грузинских добровольца погибли на Украине", "Гражданин Грузии обвинен российскими властями в военных преступлениях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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