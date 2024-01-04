Мамулашвили опроверг информацию о своей гибели

04 января 2024, 01:46

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Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, которого российские источники назвали убитым на Украине, лично заявил журналистам, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Как информировал "Кавказский узел", пророссийские источники 3 января распространили информацию, что российские военные убили в зоне военной операции на Украине командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили. Грузинский Telegram-канал "GEнацвале | Генацвале" подверг сомнению эту информацию, указав, что Мамулашвили не находился в последнее время в зоне активных боевых действий.

8 апреля 2022 года глава Следкома России поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины Мамуку Мамулашвили. Он был заподозрен в нарушении правил обращения с российскими военнопленными.

С Мамулашвили, которого российские Telegram-каналы объявили убитым, лично поговорили 3 января журналисты "Радио Тависуплеба".

Командир "Грузинского легиона" лаконично прокомментировал эти сообщения, назвав их составной частью российской пропагандистской кампании. "Они таким образом тешат себя", — цитирует слова Мамулашвили сайт радиостанции.

Вместе с тем весной 2023 года Мамулашвили заявлял тому же "Радио Тависуплеба", что его подразделение является "одной из главных мишеней для россиян". Тогда он опровергал информацию Минобороны России о гибели 60 бойцов "Грузинского легиона" в результате удара ракетой "Искандер".

Лично Мамулашвили после 31 декабря не публиковал на своих страницах в социальных сетях "X" (бывший Twitter) и в Facebook* никаких общедоступных сообщений.

В социальной сети Instagram* страница Мамулашвили ограничена настройками приватности, без одобрения владельца аккаунта нельзя увидеть никаких публикаций.

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