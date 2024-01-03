Источники сообщили о гибели командира "Грузинского легиона"

03 января 2024, 09:56

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Российские военнослужащие убили в зоне военной операции на Украине командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили, сообщили источники. Грузинский телеграм-канал поставил эти сведения под сомнение.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 апреля 2022 года глава Следкома России поручил привлечь к ответственности командира "Грузинского легиона" в составе вооруженных сил Украины Мамуку Мамулашвили. Он был заподозрен в нарушении правил обращения с российскими военнопленными.

Российские военнослужащие в канун Нового года убили в зоне проведения спецоперации на Украине командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Readovka.

Подчиненные Мамулашвили ранее убили российских военнопленных под Дмитровкой в Киевской области, заявил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Грузинский телеграм-канал "GEнацвале | Генацвале" поставил под сомнение гибель Мамулашвили. В публикации сказано, что Мамулашвили является представителем "Грузинского легиона" и его лицом, что у него несколько интервью в неделю, прямые эфиры с иностранными СМИ, встречи со спонсорами и поэтому он не мог находится в зоне активных боевых действий.

Командир "Грузинского легиона" всегда находится далеко от линии фронта, и вероятность его убийства практически нулевая, заявил телеграм-канал.

Странице Мамулашвили в соцсети Facebook** последний пост размещен вечером 31 декабря, на его странице в соцсети "X" (прежнее название – Twitter) последняя запись опубликована также 31 декабря.

Напомним, на 17 ноября общее число погибших на Украине грузинских военных достигло 49.

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