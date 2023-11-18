Грузинский доброволец погиб на Украине

18 ноября 2023, 06:32

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Ника Геленидзе стал 49-м грузинским добровольцем, погибшим с начала военной операции России на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что на Украине погибли добровольцы из Грузии Рамаз Петелава и Бека Ломашвили.

Грузинский доброволец Ника Геленидзе погиб около Бахмута (российский вариант названия города – Артемовск, – прим. "Кавказского узла"), передал 17 ноября в своем эфире телеканал "Формула", перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Общее число погибших на Украине грузинских военных достигло 49, уточнила 17 ноября на своем сайте Publika.ge.

Напомним, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года напомнила отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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