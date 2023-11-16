Двое грузинских добровольцев погибли в Донбассе

16 ноября 2023, 23:49

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Добровольцы из Грузии Рамаз Петелава и Бека Ломашвили убиты в боях на донецком направлении, еще девять бойцов ранены, сообщил представитель воюющих на стороне Украины грузинских добровольцев.

"Кавказский узел" писал, что 12 ноября стало известно о гибели на Украине грузинского бойца Ираклия Курцикидзе, и число погибших там начиная с 24 февраля 2022 года грузинских добровольцев, по данным грузинских СМИ, достигло тогда 47.

Согласно информации, распространенной воюющими на стороне Украины грузинскими добровольцами, из девяти раненных в ходе "наступательной операции" на донецком направлении трое находятся в тяжелом состоянии, передает Formula TV.

"Сложная ситуация на передовой. Это была Донецкая область. В чем была конкретика операции, это не публичная информация, я не могу с вами об этом говорить. Двое лучших грузин погибли во время операции", - сообщил представитель грузинских добровольцев в эфире "Мтавари Архи", передает корреспондент "Кавказского узла".

В декабре 2022 года представители правящей партии "Грузинская мечта" напомнили отправляющимся на Украину добровольцам о том, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.