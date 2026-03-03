×

Кавказский узел

16:58, 3 марта 2026

Российский художник выдворен из Грузии в Армению после запроса убежища

Мужчина подписывает документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные в гражданской одежде вывезли на машине россиянина Константина Рачковского, запросившего убежище в Грузии, из села Марткопи, где находится миграционный лагерь. В течение нескольких часов он был выдворен в Армению, супруга Рачковского осталась в Грузии.

Российский художник Константин Рачковский был задержан в Грузии 2 марта при подаче заявления на убежище. Около полудня он подал документы для запроса убежища в селе Марткопи, после чего перестал выходить на связь. 

Из миграционного центра в Марткопи, где ожидают решения просители убежища, Рачковского вывезли на машине неизвестные в штатском, сообщила "Кавказскому узлу" эксперт Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Архипова

"Константину не был предоставлен переводчик, не объяснили, куда и с какой целью его везут. Адвокату и родным не предоставляют информации. Уполномоченный по правам человека в Грузии отказался от вмешательства в ситуацию так же, как и УВКБ ООН в Грузии и партнеры ООН. Миграционный центр МВД Грузии на звонки не отвечает", - пояснила Архипова.

Адвокат россиянина Светлана Шкрябай обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить к Рачковскому временные меры по отсрочке выдворения в порядке Правила 39, однако уже вечером 2 марта Константин оказался в Армении. "В данный момент Константин уже находится в Армении, его депортировали - это факт, он уже не находится в Грузии. Такая у нас обстановка", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". 

Супруга Константина Юлия, которая остается в Грузии, подтвердила, что Рачковский находится в Армении с вечера 2 марта. "Они как-то очень суетливо-спешно постарались от него избавиться, - возможно, когда увидели юридическую защиту и резонанс в соцсетях. Подписать (согласие на депортацию) в Армению его вынудили, давя полной неизвестностью во всем: телефон был отнят, никто не мог с ним связаться, ни я, ни адвокат. Еще он слышал, как в соседней комнате ломали какого-то русского, который просил убежища, пугая его депортацией в Россию. В результате, не очень понимая ситуацию и боясь застрять надолго в тюрьме, Костя подписал, что согласен на Армению", - рассказала супруга Рачковского корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам Юлии Архиповой, ассоциация будет обжаловать запрет Рачковскому на въезд в Грузию и продолжит настаивать на применении к нему Правила 39 Регламента ЕСПЧ.

"Разлучен устойчивый семейный союз и нарушено право на прошение на убежище. Они хотели по очереди подать запрос на убежище, потому что были сомнения в предоставлении, которые подтвердились. Грузинские власти совершенно без оснований нарушили то, что является священной коровой права - если ты просишь убежище, его не могут подменить на задержание и выдворение. Этот цирк вместо убежища - это за рамками всего, что только можно было нарушить. Сейчас устраиваем Константина в Армении, но будем его возвращать в Грузию, хотя обжалование займет не один день", - заключила Архипова.

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии задержан 60-летний россиянин Михаил Тимофеев, который проходит по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и заочно арестован. По словам защиты, власти Грузии проигнорировали позицию авторитетных международных организаций по делу Тимофеева, отказавшись считать его преследование политическим, и арестовали его на основании аннулированного запроса Интерпола. 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

