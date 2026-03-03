Жильцов общежития в Нальчике не удовлетворил ответ вуза на их претензии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшие сотрудники агроуниверситета, опасающиеся выселения из служебного жилья в Нальчике, сочли формальным ответ представителей вуза на их претензии. Они предложили создать комиссию для совместной оценки законности каждого случая выселения.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля был обнародован ответ Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета (КБГАУ) на претензии жильцов общежития в Нальчике, подписанный председателем профсоюзного комитета Юлией Кумышевой. Согласно ответу, руководство агроуниверситета не принуждает бывших сотрудников выселяться из общежития, а лишь выясняет основания их проживания там. Информация о "закрытии доступа к городской инфраструктуре в результате перекрытия калитки и ворот" не соответствует действительности, так как не более чем в 100 метрах стоит пункт пропуска, а ограждение территории университета сделано в соответствии с антитеррористическим законодательством, пояснили в вузе.

21 февраля жильцы общежития КБГАУ пожаловались властям республики и России на требования о выселении. Они заявили, что сами содержат здание, своими силами сделали капитальный ремонт, но получили уведомления об освобождении жилья, а встречи с ректором результатов не дали.

Жильцы общежития КБГАУ заявили, что ответ профкома вуза на их обращение «свелся к бюрократическим формулировкам», сообщило вечером 2 марта издание "Газета Юга".

Мы - не цифры в отчете. Среди нас пожилые люди, инвалиды

"Вуз пишет, что «расстояние составляет не более 100 метров» и «обеспечивается прямой выход к городской инфраструктуре». Мы - не цифры в отчете. Среди нас пожилые люди, инвалиды, матери с колясками и маленькими детьми. Раньше мы выходили через калитку прямо к остановке, магазинам и поликлинике. Теперь нас заставили ходить через КПП с турникетами. Для пожилого человека с больным сердцем или мамы с грудным ребенком эти «100 метров» с препятствиями - ежедневное испытание", - процитировало издание обращение жильцов.

Также жильцы раскритиковали утверждение вуза о том, что уведомления о выселении носят уведомительный характер. "Зачем рассылать такие бумаги, если нет намерения выселять? Мы не дети, нас нельзя успокоить словами «это просто информация»", - указали они.

Утверждение о том, что уведомления нужны для «установления правовых оснований проживания», также вызвало критику у бывших сотрудников вуза. "Ордера на вселение, выданные государством и вузом в 1980-1990-х годах, - вот наши правовые основания. Факт проживания более 25-30 лет, который никем не оспаривался. Статья 13 Федерального закона №189-Ф3 «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» прямо говорит: граждане, проживающие в общежитиях на момент введения ЖК РФ (2005 год) и состоящие на учете нуждающихся, не могут быть выселены без предоставления другого жилья. Многие из нас стоят на учете", - заявили они.

Согласно Жилищному кодексу, из служебного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения не могут быть выселены лица, у которых нет другого жилья, состоящие на учете в качестве нуждающихся, рассказал в июне 2025 года "Кавказскому узлу" юрист Олег Сергеев. Также, по его словам, не могут быть выселены без предоставления другого жилья семьи военнослужащих, силовиков, пенсионеры, инвалиды, а также люди, которым жилье в общежитии было предоставлено до 1 марта 2005 года - до введения в действие Жилищного кодекса - состоящие на учете, как нуждающиеся в жилье.

Требуем от руководства КБГАУ и от властей Кабардино-Балкарии соблюдения Конституции РФ и Жилищного кодекса

Авторы обращения призвали "немедленно отозвать уведомления о выселении в отношении льготных категорий (пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, работники со стажем более 10 лет)", создать комиссию из представителей вуза и жильцов для проверки каждого случая и вернуть "удобный вход через калитку для пожилых, инвалидов и матерей с детьми". "Мы требуем от руководства КБГАУ и от властей Кабардино-Балкарии соблюдения Конституции РФ и Жилищного кодекса", - приводится в публикации заявление жильцов.

Напомним, в общежитии живут 47 семей бывших сотрудников аграрного университета, которые были сокращены в 2017 году без предоставления другой работы. Они стояли в очереди на получение жилья, но эту очередь ликвидировали.

Еще в июне 2025 года руководство университета уведомило бывших работников, живущих в общежитии вуза с 1987 года, о выселении без предоставления иного жилья. Бывшие сотрудники вуза тогда заявили, что по распоряжению нового ректора "без всякого предупреждения" были закрыты калитка и ворота перед территорией вуза, а на личном приеме ректор озвучил "оскорбления, угрозы, чтобы мы не жаловались".

Ректор КБГАУ Заурби Шхагапсоев пояснил тогда "Кавказскому узлу", что вынужден выселять бывших сотрудников из общежития, потому что студентам негде жить. "Они [бывшие сотрудники] и так по 30-40 лет там живут без всяких законных оснований. А куда я должен поселить студентов?" - сказал он.

22 февраля 2026 года Следком отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий. Ликвидация очереди на получение жилья, перекрытие выхода со двора общежития и игнорирование руководством вуза обращений жильцов "создали невыносимые условия для проживания", заявило ведомство.