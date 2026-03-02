×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:20, 2 марта 2026

Смерть Джабраилова произошла на фоне неудач в бизнесе 

Умар Джабраилов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблемы в деловой деятельности и замкнутый образ жизни – так описывают финальный отрезок жизни бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова.

Как писал "Кавказский узел", Джабраилов с огнестрельным ранением головы сегодня ночью был доставлен в больницу, где скончался. По версии источников, бизнесмен совершил суицид.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

В последнее время Джабраилов переживал неудачи в бизнесе, отметил еще один адвокат Тимур Маршани. «В последнее время Умар Алиевич был в депрессии — его финансовое падение связано с текущей ситуацией, - цитирует Маршани Telegram-канал Mash. 

Джабраилов в разные годы был руководителем четырех компаний, в трех из них он также значился учредителем. Еще в 13 организациях бизнесмен являлся учредителем. По этим данным, 16 из них в 2008-2026 годах прекратили деятельность, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. При этом налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах. "Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог", - цитирует его слова агентство.

"Насколько я знаю, никаких завещаний он не писал, потому что в кавказской культуре все имущественные вопросы решаются достаточно четко, на основании устных договоренностей. Если у него там остались какие-то активы для наследства – думаю, об этом будут знать только близкие родственники", - сказал Карабанов.

Озвучены подробности смерти Джабраилова

Умар Джабраилов в последнее время вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия, сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в последнее время он жил в апартаментах Vesper Tverskaya, расположенных на Тверской-Ямской улице. К нему редко приходили гости. Его дочери проживают в Европе. 

Мужчину, рядом с которым лежал пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров, госпитализировали из апартаментов в жилом комплексе Vesper Tverskaya как неизвестного в тяжелом состоянии. Опознать его помогли прибывшие на место происшествия охранники. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в произошедшем не нашли криминальной составляющей. 

"Полицию и карету скорой вызвала охрана Джабраилова. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия, Джабраилова доставили в больницу, но в стационаре медики констатировали смерть предпринимателя", - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело бизнесмена доставят в Чечню. "Похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", - рассказал близкий к семье источник.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Европейские дипломаты почтили память Бориса Немцова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:31, 27 февраля 2026
Европейские дипломаты почтили память Бориса Немцова в годовщину его убийства
Фото Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Стоп-кадр видео styazshkin / YouTube
00:42, 27 февраля 2026
Заказчики убийства Немцова остаются неназванными 11 лет
Мансур Мовлаев. Фото: https://azh.kz/ru/news/view/125095
19:15, 24 февраля 2026
Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию Мансура Мовлаева
22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
22:12, 23 февраля 2026
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз
00:46, 21 февраля 2026
Очередная памятная табличка на доме Анны Политковской снова уничтожена
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Стоп-кадр видеообращения жителей Апшеронска. 2 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/UtrennijYug/43868
02 марта 2026, 18:04
Жители Апшеронска пожаловались на резкий рост тарифов на тепло

Последствия атаки дронов в Новороссийске. 2 марта 2026 г. Фото: https://t.me/nvrskadm/48200
02 марта 2026, 10:56
Режим ЧС введен на Кубани после воздушной атаки

Протестующие у парламента Грузии, 27 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
27 февраля 2026, 22:52
Три участника акций на Руставели арестованы в 457-й день протестов

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.instagram.com/p/DVJDKwyCPTr/?img_index=9 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 февраля 2026, 19:28
Суд в Казахстане отклонил жалобу Мовлаева на отказ в убежище

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше