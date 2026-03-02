Смерть Джабраилова произошла на фоне неудач в бизнесе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблемы в деловой деятельности и замкнутый образ жизни – так описывают финальный отрезок жизни бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова.

Как писал "Кавказский узел", Джабраилов с огнестрельным ранением головы сегодня ночью был доставлен в больницу, где скончался. По версии источников, бизнесмен совершил суицид.

Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

В последнее время Джабраилов переживал неудачи в бизнесе, отметил еще один адвокат Тимур Маршани. «В последнее время Умар Алиевич был в депрессии — его финансовое падение связано с текущей ситуацией, - цитирует Маршани Telegram-канал Mash.

Джабраилов в разные годы был руководителем четырех компаний, в трех из них он также значился учредителем. Еще в 13 организациях бизнесмен являлся учредителем. По этим данным, 16 из них в 2008-2026 годах прекратили деятельность, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. При этом налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках из-за долга в 40 тысяч рублей.

Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах. "Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог", - цитирует его слова агентство.

"Насколько я знаю, никаких завещаний он не писал, потому что в кавказской культуре все имущественные вопросы решаются достаточно четко, на основании устных договоренностей. Если у него там остались какие-то активы для наследства – думаю, об этом будут знать только близкие родственники", - сказал Карабанов.

Озвучены подробности смерти Джабраилова

Умар Джабраилов в последнее время вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия, сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, в последнее время он жил в апартаментах Vesper Tverskaya, расположенных на Тверской-Ямской улице. К нему редко приходили гости. Его дочери проживают в Европе.

Мужчину, рядом с которым лежал пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров, госпитализировали из апартаментов в жилом комплексе Vesper Tverskaya как неизвестного в тяжелом состоянии. Опознать его помогли прибывшие на место происшествия охранники. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в произошедшем не нашли криминальной составляющей.

"Полицию и карету скорой вызвала охрана Джабраилова. Врачи пытались провести реанимационные мероприятия, Джабраилова доставили в больницу, но в стационаре медики констатировали смерть предпринимателя", - сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело бизнесмена доставят в Чечню. "Похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", - рассказал близкий к семье источник.