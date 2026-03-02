Режим ЧС введен на Кубани после воздушной атаки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате удара беспилотников в Новороссийске ранены пять человек и повреждены 17 жилых домов. В городе введен режим ЧС, который дает властям расширенные полномочия для ликвидации последствий происшествия.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки БПЛА в Новороссийске были ранены три человека - две женщины и мужчина, которые находились в одном из частных домов. Их госпитализировали в городскую больницу.

Вечером 1 марта во время атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены четыре многоквартирных дома. Ночью беспилотники повредили еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил глава города Андрей Кравченко. По его словам, в зданиях повреждены окна и крыши.

В Новороссийске повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных, а также детский сад, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По уточненным сведениям, ранения получили пять человек. "Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал чиновник, добавив, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

По данным Минобороны, с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 66 беспилотников в Краснодарском крае, 67 над акваторией Черного моря и восемь – над акваторией Азовского моря.

Режим ЧС расширяет полномочия властей для ликвидации последствий

Напомним, режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны.

По закону, после введения режима ЧС уполномоченные органы обязаны обеспечить защиту населения и заниматься ликвидацией чрезвычайной ситуации. "Как правило, введение режима предполагает ограничение личных и общественных прав граждан. Может быть запрещен или ограничен доступ на территорию ЧС. Ограничивается деятельность, которая может привести к новым очагам. Например, во время режима ЧС по лесным пожарам запрещается посещать лес. Также может быть организована эвакуация", - разъяснило 7 мая 2019 года на своем сайте управление МЧС по Калмыкии.

От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

"Это привлечение нужного числа техники, финансовая возможность развернуть различные пункты, наладить взаимодействие различных структур, привлечь на работы оплачиваемых специалистов. На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет", - сказала она.

Новороссийск и ранее подвергался массированным атакам. Так, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.