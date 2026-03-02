×

Главная   /   Лента новостей
07:58, 2 марта 2026

Власти уточнили число раненных при атаке БПЛА в Новороссийске

Врач ведет пострадавшего к скорой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина и две женщины, получившие ранения при атаке беспилотника, госпитализированы в Новороссийске.

Как писал "Кавказский узел", вечером 1 марта во время атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены четыре многоквартирных дома, ранен один человек. Он госпитализирован после того, как обломки БПЛА попали в квартиру.

В Новороссийске беспилотники ночью повредили еще два многоквартирных и пять частных домов, сообщил сегодня глава города Андрей Кравченко. По его словам, в зданиях повреждены окна и крыши.

В результате атаки беспилотников в Новороссийске пострадали три человека, сообщил в 07.20 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу

"Это две женщины и мужчина, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу", - говорится в публикации.

В связи с атакой дронов в городе сегодня утром была прекращена работа общественного транспорта. Также было перекрыто движение по трассе в сторону села Кабардинка.

В 07.16 мск оперштаб сообщил, что движение возобновлено. "В Новороссийске возобновили движение общественного транспорта, а также открыли проезд в сторону села Кабардинка", - отмечается в публикации.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома. 

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше