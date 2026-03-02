67 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили за ночь 66 беспилотников в Краснодарском крае и один в Астраханской области. Еще 75 дронов сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены три человека, их госпитализировали в городскую больницу. Также повреждены окна и крыши многоквартирных и частных домов.

С 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотника, в том числе 66 в Краснодарском крае и один в Астраханской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 67 дронов сбиты над акваторией Черного моря, 8 – над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Белгородской, Курской областях и в Крыму.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.