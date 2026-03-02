×

11:14, 2 марта 2026

Источники сообщили о смерти Умара Джабраилова

Умар Джабраилов. Фото: Ivanna91. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов найден мертвым, сообщили источники. По их версии, Джабраилов совершил суицид.

Как писал "Кавказский узел", Умар Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004-2009 годах. В 2017 году он был задержан после стрельбы в московском отеле и обвинен в хулиганстве с применением оружия. Джабраилов признал, что стрелял из пистолета, объяснив инцидент полученными на войне контузиями. Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. В июле 2018 года Джабраилова исключили из "Единой России".

Информация о задержаниях представителей главы Чечни в связи с различными преступлениями и правонарушениями становилась достоянием общественности неоднократно. «Кавказский узел» собрал информацию о подобных случаях в справке "Преступление и задержание: главное о скандалах с представителями Кадырова". 

Бывший сенатор от Чечни, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства Умар Джабраилов найден мертвым в элитном ЖК в центре Москвы, сообщил источник РЕН ТВ.

По данным источника, Джабраилов покончил с собой, рядом с ним найден пистолет, информирует издание.

Версию о суициде Джабраилова озвучил и источник RT. "Его нашли в одной из московских гостиниц. Рядом с ним обнаружили пистолет", - приводит его слова издание в своем телеграм-канале.

Умара Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением головы, около 03:00 мск он был доставлен в больницу, где скончался. Он был госпитализирован как неизвестный, его опознали охранники, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свой источник.

Автор: "Кавказский узел"

