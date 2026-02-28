Сбор половины суммы для беглянки из Дагестана занял чуть больше суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитникам удалось уже на вторые сутки собрать больше половины суммы для помощи сбежавшей от домашнего насилия уроженке Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", днем 26 февраля организация "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов) и правозащитная группа "Марем" объявили сбор средств для уроженки Дагестана, которой пришлось поменять работу и съехать со съемной квартиры из-за опасений за безопасность. Деньги девушке нужны на новые телефон и SIM-карту, оплату временного жилья и базовые расходы (еда и средства гигиены) на два месяца, в течение которых она вместе с правозащитниками решить, что будет делать дальше.

Настоящее имя девушки правозащитники не указали, назвав ее псевдонимом "Лейла". По их данным, именно она сообщила армянским силовикам, что ее подругу из Чечни попытались похитить в коридоре торгового центра. Лейла, как и девушка из Чечни, сбежала от домашнего насилия, и при попытке похищения отец ее подруги назвал настоящие имя и фамилию Лейлы и заявил, что если она вмешается, у нее будут серьезные проблемы, ведь семья ее тоже ищет. Тем не менее Лейла обратилась в полицию и к правозащитникам.

Один из двух сборов для девушки закрыт на вторые сутки

О закрытии сбора для Лейлы группа "Марем" объявила вечером 27 февраля в своем телеграм-канале. "Мы закрываем сбор для Лейлы! Вместе с вами мы собрали 73 072 рубля - и это даже больше, чем нужно! Благодаря вам Лейла скоро получит все необходимое для безопасной жизни в ближайшие 2 месяца!" – говорится в публикации.

Объявляя 26 февраля о сборе денег, группа "Марем" пояснила, что цель сбора – 70 тысяч рублей, и это половина нужной суммы.

"Нужно 25000 рублей на новый телефон, 80000 рублей на аренду квартиры и еще 35 тысяч на продукты, средства гигиены и лекарства. Сумма большая - целых 140 тысяч рублей. Поэтому наша цель - собрать половину суммы, а остальные деньги соберут коллеги из СК СОС (мы очень надеемся на это!)", - говорится в той публикации. По состоянию на 13.25 мск 28 февраля, под публикацией "Марем" не размещено ни одного комментария.

"Кризисная группа СК SOS" к этому времени не сообщила в своем телеграм-канале о ходе сбора второй половины нужной суммы. Согласно информации на странице сбора, объявленного этой организацией, собрано 49,38 евро из 150 евро на телефон, 90,32 евро из 450 евро на аренду жилья и 10 евро из 150 евро на "другие расходы".

Смерть Айшат Баймурадовой убедила силовиков всерьез воспринимать угрозы беглянкам из СКФО

Напомним, 10 февраля МВД Армении сообщило, что вечером 7 февраля в полицию позвонила иностранная гражданка и сообщила, что отец её подруги приехал из-за границы, угрожал убить свою дочь и теперь похитил её. Силовики обнаружили уроженку Чечни и ее отца, она подтвердила угрозы убийством. Мужчина – гражданин России чеченского происхождения - депортирован, ему также запрещен въезд в Армению.

Полиция Армении в своем заявлении подчеркнула, что оперативно отреагировала на обращение, поскольку ранее произошел "аналогичный трагический случай, когда полиция не была проинформирована о преследовании".

Ранее, 19 октября 2025 года, в съемной квартире в Ереване была найдена мертвой 23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова. Она сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

После инцидента с Айшат Баймурадовой правоохранительные органы Армении сделали соответствующие выводы и начали оперативно реагировать на звонки или сообщения об угрозах , подтвердил "Кавказскому узлу" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

В феврале Следственный комитет Армении впервые официально назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат Баймурадовой. Ведомство подтвердило, что речь идет об уже названных правозащитниками Карине Иминовой и Саид-Хамзате Байсарове. Запрос о них направлен в Интерпол, Россия запрос о помощи следствию проигнорировала.

Беглянки с Северного Кавказа оказываются на чужбине в уязвимом положении из-за сильной ностальгии, что заставляет их искать контакты с выходцами из регионов СКФО и создает опасность раскрыть убежище, указали правозащитники в ноябре 2025 года.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.