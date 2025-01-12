Самолет в Ереван совершил вынужденную посадку в Махачкале

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Самолет "Аэрофлота" Москва-Ереван был вынужден сделать посадку в Махачкале из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью, спустя время воздушное судно было отправлено в Ереван.

Самолёт, выполнявший 12 января рейс SU1860 Москва-Ереван, совершил дополнительную штатную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью, сообщила сегодня пресс-служба "Аэрофлота". В авиакомпании уточнили, что позднее воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван.

По словам пассажиров, во время полета им объявили, что зона закрытия воздушного пространства расширена, поэтому ее пришлось долго облетать. Из-за этого закончилось топливо, самолет экстренно посадили в Махачкале на дозаправку, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Напомним, 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. По озвученной Азербайджаном версии, самолет потерпел крушение из-за работы ПВО во время атаки беспилотников над Чечней. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

"Кавказский узел" также писал, что азербайджанская сторона считает Россию виновной в трагедии. 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний" "произошёл в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях, но власти России должны были заблаговременно предупредить азербайджанскую сторону о закрытии воздушного пространства. Жесткая риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес России после катастрофы лайнера AZAL станет проверкой для двусторонних отношений, но едва ли приведет к их серьезному ухудшению, подчеркнули российские аналитики.

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