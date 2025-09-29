Свидетели обвинения по делу Щепихина пришли в суд с патриотическими лозунгами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арег Щепихин призывал в своих видео "бить чеченцев и дагестанцев", оскорбляя мусульман и евреев, заявили допрошенные на заседании свидетели обвинения. Свидетели ссылались на свои патриотические убеждения, Щепихин же назвал себя кандидатом в президенты России.

Как писал "Кавказский узел", участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Сам Щепихин арестован как минимум до 22 января, в окончательном обвинении ему вменяются три уголовные статьи 1 . На заседании 8 сентября суд отказался смягчить блогеру меру пресечения, а он обвинил следователей в давлении, отказавшись признавать вину в оскорблении чувств верующих.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Сегодняшнее заседание суда по делу блогера Арега Щепихина было посвящено представлению доказательств стороны обвинения и допросам свидетелей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Первая допрошенная свидетельница Татьяна Морозова перед допросом высказала удивление, что увидела Щепихина в зале суда лично. "Ой, он живой тут. Я его видела в ролике, я не знала, что он тут лично сидит", - заметила она.

Отвечая на вопросы прокурора, Морозова рассказала, что видела ролики Щепихина в публикациях двух Telegram-каналов, не принадлежащих самому блогеру. По словам свидетельницы, в видео он призвал армян и русских "бить чеченцев, дагестанцев". "Мы - один народ, нам не нужны беспорядки. Для меня это неприемлемо. Как может человек призывать к тому, чтобы бить, убивать? Это ненормально. Мы уже переживали это в свое время, нам это больше не надо. У нас нет фашистской идеологии, только фашисты могут так говорить. Потом скажут, что и с русскими так можно поступать, и с другими национальностями", - заявила Морозова.

Адвокат Оксана Сотникова, которая представляет интересы Щепихина по назначению, поинтересовалась у свидетельницы, как вел себя подсудимый на роликах. Морозова подчеркнула, что состояние блогера на записях было "возбужденным и призывным". В оглашенных на заседаниях письменных показаниях Морозовой отмечалось, что Щепихин также выступал против мусульман и евреев.

Следующая свидетельница Наталья Копылова в общих чертах повторила показания Морозовой. "Этот товарищ подсудимый, перемежая все это с (нецензурной лексикой), призывал бить чеченцев, дагестанцев, армян призывал", - заявила она.

По словам Копыловой, Щепихин также призывал "сделать Путина националистом", из чего она сделала вывод, что "ему нужен новый Гитлер". "Это невозможно для нормального человека, у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, идет СВО, где воюют граждане России разных национальностей. Это настоящее предательство. Я, как патриот и вообще россиянка, возмущена", - заявила она.

Арег Щепихин, комментируя эти показания, заявил, что является кандидатом в президенты России и ролики – часть его предвыборной программы.

Третий свидетель, уроженец Дербента Айдын Гусейнов, рассказал, что ролик Щепихина, увиденный на YouTube, "произвел на него шок". Он выразил уверенность, что прежде "в России такого (призывов к насилию на национальной почве, - прим. "Кавказского узла") не было".

По словам свидетеля, в роликах блогер призвал "бить бородачей" - и христиан, и мусульман, а также "дестабилизировать центр Москвы". "Если таких как он сейчас не пресекать, они больше сделают. Это не только против мусульман, это против всех. Это первая стадия фашизма. Они хотят взорвать Россию", - подчеркнул Гусейнов, заметив, что "считает себя русским человеком".

На уточняющие вопросы свидетель пояснил, что сначала ему попался на глаза ролик с похищением Щепихина на Ярославском вокзале, - "в котором его как барашка несли", - и так он впервые узнал о существовании блогера. Впоследствии Гусейнов посмотрел в YouTube еще два ролика, уже снятых самим Щепихиным. Подсудимый на это заявил, что он сам на YouTube ничего не публиковал, а сервис не имеет права ничего публиковать без разрешения правообладателя.

В оглашенных письменных показаниях Гусейнова на следствии утверждалось, что слова блогера "выражают явное чувство неуважения к мусульманам и унижение по национальному и религиозному признаку" и "оскорбили всех людей, оскорбили ислам", но при этом речь шла о роликах, просмотренных свидетелем в Telegram.

Подсудимый обвинил свидетеля в том, что он просто подписал чужой текст. "Это не ваши слова, это поставленная, грамотная речь, вам кто-то написал, дал в руки", - заявил Щепихин. Гусейнов возразил, заявив, что письменные тексты он составляет лучше, чем говорит, на этих словах его отпустили из зала суда.

Последним из свидетелей, лично выступивших в зале суда, был Сергей Гуляев. Он заявил, что видел два ролика Щепихина, хотя позднее выяснилось, что лишь один из них был записан самим блогером, - вторым было видео о его похищении.

Гуляев, пользуясь личными записями, процитировал выдержку из речи блогера: "Мы делаем из Путина нациста, который будет ненавидеть мусульман и евреев". "Кроме как злость, это (ничего) не вызывает. Мы многонациональная и многоконфессиональная страна, и ущемление одной национальности - это нацизм. Мы уже нарывались на это в 1917 и 1991 году, то же самое видим на Украине", - подчеркнул Гуляев.

Арег Щепихин поинтересовался, где работает свидетель, как его отпустили с работы в суд и почему он вообще стал свидетелем. Гуляев саркастически поинтересовался: "Вы в патриотизм не верите?".

Показания остальных свидетелей зачитывала государственный обвинитель. Семь человек – Ибрагимова, Нуриддинов, Магомедов, Ахматов, Магомадов, Ахмедов, Самуралиев, – практически одинаковыми словами рассказывали о том, что просмотренные ролики Щепихина оскорбили их как мусульман. Как минимум двое из них заинтересовались деятельностью блогера лишь после того, как увидели ролик о его похищении.

Были также оглашены показания администратора хостела в башне "Федерация" в Москва-Сити, где перед арестом жил Арег Щепихин, Наргиз Олимовой. По словам женщины, Щепихин говорил ей, что снимает ролики. Ее показания заинтересовали подсудимого, и тот настойчиво пытался выяснить, как узнать телефон хостела.

Последними были оглашены показания сестры Щепихина – Потаповой, в девичестве Оганесян. Она рассказала, что блогер сменил фамилию с Оганесян на Щепихин после женитьбы в 2012 году, взяв фамилию жены ("чтобы было легче работать в госучреждениях"). С женой развелся в 2016 году, но продолжает поддерживать ее и их сына. По словам Потаповой, ее брат после окончания университета сменил ряд работ, в том числе был даже судебным приставом-исполнителем, а перед арестом работал спикером на конференциях, связанных с предпринимательством и IT-сферой.

Сестра утверждает, что Щепихин не болел психическими заболеваниями, не состоял на учете у нарколога и психиатра. "Имеет жизнерадостный характер, неагрессивный. Никогда не высказывал агрессивных идей", - подчеркивалось в показаниях. Видеоролики брата она увидела лишь после его ареста.

Зачитав показания всех свидетелей, гособвинитель заявила о том, что представление доказательств с ее стороны закончено. По просьбе защиты заседание было отложено до 14.00 мск 13 октября.

После заседания адвокат Щепихина Оксана Сотникова заявила "Кавказскому узлу", что на следующем заседании после предъявления доказательств защитой также пройдут прения и она не видит необходимости подавать какие-либо ходатайства. Она выразила мнение, что заключение психиатрической экспертизы о вменяемости Щепихина "не снижает шансов" на более мягкий приговор.

