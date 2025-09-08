×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:56, 8 сентября 2025

Жалобы жителей Чечни легли в основу уголовного дела против Щепихина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался перевести под домашний арест блогера Арега Щепихина, задержанного после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве. Щепихин обвинил следователей в давлении, отказавшись признавать вину в оскорблении чувств верующих. 

Как писал "Кавказский узел", участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. В окончательном обвинении Щепихину вменяются три уголовные статьи, защита назвала избыточной статью об оскорблении чувств верующих. 29 июля суд продлил арест Щепихину на полгода, до 22 января. 

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

На сегодняшнем заседании суда по делу блогера Арега Щепихина выяснилось, что обвиняемый сменил защитника - Андрея Безверхнего, защищавшего блогера с самого начала сменила адвокат по назначению Оксана Сотникова. Как пояснил сам Щепихин, у него кончились деньги на оплату адвоката, передал корреспондент “Кавказского узла” из зала суда. Ни родственники, ни друзья Щепихина в суд не пришли - в зале, помимо участников процесса, присутствовали лишь десять журналистов. 

Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Щепихин 2 июня изготовил видеозапись собственного интервью, которую разместил на своей личной странице в Instagram*. В этом видео он «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование к чеченцам и мусульманам покинуть территорию РФ». В числе оскорблений была и «угроза совершить половой акт  с объектами поклонения, включая Аллаха и Коран», следует из обвинительного заключения. 

В следующем ролике, записанном и обнародованном 3 июня, блогер обращался к армянам, призывая их «избивать и отнимать денежные средства» у чеченцев и дагестанцев. В третьем ролике, опубликованном тот же день, Щепихин призывал слушателей убеждать представителей власти в «негативных действиях по отношении к россиянам» со стороны  мусульман, евреев и уроженцев Северного Кавказа, а также призывал «убивать их, отвоевывать и заставить покинуть территорию Российской Федерации».

После оглашения обвинительного заключения Арег Щепихин заявил, что обвинения ему понятны и он признает вину. Позже, однако, блогер заявил, что не желает признавать вину по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК России) - по словам Щепихина, его заставили подписать признание вины по этой статье. 

Длинная речь Щепихина, который озвучил намерение «частично защищать себя» самостоятельно, была посвящена нарушениям во время следствия. Блогер утверждает, что подвергся давлению и поэтому признал вину по той статье, с вменением которой теперь не согласен. Одного из следователей по делу он охарактеризовал как «наркомана и мусульманина», других тоже назвал наркоманами. Он также обвинил следователя в том, что тот отказался выполнить его просьбу и вывести из помещения неких чеченцев. «Чеченец агрессивно смотрел на меня и хотел этим агрессивным взглядом подавить», - сообщил Щепихин. 

Блогер вновь заявил, что один из трех инкриминируемых ему видеороликов не был опубликован. «Они были изъяты из архива памяти моего личного Instagtam*, у них ноль просмотров», - утверждал Щепихин. Впоследствии он уточнил, что его аккаунт был уже заблокирован, когда следствие обнаружило эти видео. В дальнейшем Щепихин и вовсе заявил, что его аккаунтом в соцсети «завладели» через ноутбук или телефон.

Щепихин также рассказал, ему не дали прочитать примерно половину его уголовного дела. Кроме того, он попросил представить фото «всех семи похитителей» для опознания, а затем «показать их по центральному телевидению, чтобы все люди знали». В дальнейшем блогер пытался передать свои записи судье Абрамовой, но не смог этого сделать. Адвокат Сотникова заметила ему, что он сможет передать записи судье позже.

На заседании также обсуждался вопрос об изменении меры пресечения. Арег Щепихин заметил что заключение под стражу - «очень суровая мера пресечения» и просил перевести его под домашний арест, заявив, что «ответственно клянется» не нарушать закон, не угрожать свидетелям и не уничтожать доказательства. Блогер также сослался на наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери. В качестве возможных мест для отбывания домашнего ареста Щепихин назвал квартиру тети в Химках, где он был прописан раньше, «а перед событиями этими выписался почему-то», либо место его нынешней формальной прописки – дом в деревне в Воронежской области. Адвокат Сотникова поддержала это ходатайство, однако против выступила прокурор, заявившая, что основания для строгой меры пресечения не изменились. Судья Абрамова поддержала сторону обвинения, оставив меру пресечения без изменений.

После этого началось представление доказательств: прокурор зачитывала те или иные фрагменты из трехтомного уголовного дела, которые, по ее мнению, должны были подтвердить позицию обвинения. В числе прочего были зачитаны заявления трех жителей Чечни – Асламбека Ахметова, Рамзана Ахматова и Делимхана Магомедова – в МВД Чечни с жалобами на видеоролики Щепихина и заявлением о том, что он оскорблял Аллаха. В заявлении от имени Рамазана Ахматова говорится о видео от 2 июня, публикацию которого Щепихин отрицает, отмечает "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Также приводились протоколы обысков и выводы экспертиз об употреблявшейся блогером «обсценной лексике, отсутствующей в академических словарях современного русского литературного языка». Было зачитано и утверждение следствия, что все видеоролики были «извлечены из учетной записи» Щепихина в Instagtam*. 

Амбулаторная психиатрическая экспертиза не нашла у Арега Щепихина психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение преступления, отметила прокурор. Ранее в суде было заявлено, что у Щепихина в ходе экспертизы диагностировано смешанное расстройство личности, и этот диагноз, по мнению опрошенных “Кавказским узлом” адвокатов, суд обязан учитывать. "Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение", - указывал адвокат Безверхний. 

После оглашения материалов прокурор попросила перенести заседание ввиду неявки свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 29 сентября.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
17:58, 2 сентября 2025
Защита надеется смягчить наказание для Щепихина
Арег Щепихин. Фото с личной страницы в соцсети.
22:51, 29 июля 2025
Защита Щепихина назвала обвинение чрезмерным
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
18:53, 29 июля 2025
Срок ареста Арега Щепихина продлен на полгода
05:58, 15 июля 2025
Экспертиза признала Щепихина* вменяемым
Арег Щепихин. Фото с личной страницы в соцсети.
02:55, 10 июля 2025
Арег Щепихин внесен в список террористов и экстремистов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
4
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Вывоз мусора в Грозном. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/
08 сентября 2025, 17:56
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике

Нино Даташвили. Фото: https://netgazeti.ge
08 сентября 2025, 14:51
Защита сообщила об ухудшении задержанной грузинской активистки Даташвили 

Передача взрывчатки. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 сентября 2025, 12:52
Уроженец Баку стал обвиняемым по делу об убийстве генерала Кириллова

Задержание гражданина Азербайджана в Ставрополе. 8 сентября 2025 г. Скриншо видео https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
08 сентября 2025, 09:56
Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше