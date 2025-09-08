Жалобы жителей Чечни легли в основу уголовного дела против Щепихина

Суд отказался перевести под домашний арест блогера Арега Щепихина, задержанного после похищения чеченскими силовиками на вокзале в Москве. Щепихин обвинил следователей в давлении, отказавшись признавать вину в оскорблении чувств верующих.

Как писал "Кавказский узел", участники похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, освобождены под подписку о невыезде. Самого Щепихина суд арестовал на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды. 26 июня Щепихин извинился в суде перед жителями Кавказа, заявив, что раскаивается, но суд отказался смягчить ему меру пресечения. В окончательном обвинении Щепихину вменяются три уголовные статьи 1 , защита назвала избыточной статью об оскорблении чувств верующих. 29 июля суд продлил арест Щепихину на полгода, до 22 января.

Арег Щепихин в ролике от 3 июня призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства". Также он высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

На сегодняшнем заседании суда по делу блогера Арега Щепихина выяснилось, что обвиняемый сменил защитника - Андрея Безверхнего, защищавшего блогера с самого начала сменила адвокат по назначению Оксана Сотникова. Как пояснил сам Щепихин, у него кончились деньги на оплату адвоката, передал корреспондент “Кавказского узла” из зала суда. Ни родственники, ни друзья Щепихина в суд не пришли - в зале, помимо участников процесса, присутствовали лишь десять журналистов.

Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Щепихин 2 июня изготовил видеозапись собственного интервью, которую разместил на своей личной странице в Instagram*. В этом видео он «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование к чеченцам и мусульманам покинуть территорию РФ». В числе оскорблений была и «угроза совершить половой акт с объектами поклонения, включая Аллаха и Коран», следует из обвинительного заключения.

В следующем ролике, записанном и обнародованном 3 июня, блогер обращался к армянам, призывая их «избивать и отнимать денежные средства» у чеченцев и дагестанцев. В третьем ролике, опубликованном тот же день, Щепихин призывал слушателей убеждать представителей власти в «негативных действиях по отношении к россиянам» со стороны мусульман, евреев и уроженцев Северного Кавказа, а также призывал «убивать их, отвоевывать и заставить покинуть территорию Российской Федерации».

После оглашения обвинительного заключения Арег Щепихин заявил, что обвинения ему понятны и он признает вину. Позже, однако, блогер заявил, что не желает признавать вину по статье об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК России) - по словам Щепихина, его заставили подписать признание вины по этой статье.

Длинная речь Щепихина, который озвучил намерение «частично защищать себя» самостоятельно, была посвящена нарушениям во время следствия. Блогер утверждает, что подвергся давлению и поэтому признал вину по той статье, с вменением которой теперь не согласен. Одного из следователей по делу он охарактеризовал как «наркомана и мусульманина», других тоже назвал наркоманами. Он также обвинил следователя в том, что тот отказался выполнить его просьбу и вывести из помещения неких чеченцев. «Чеченец агрессивно смотрел на меня и хотел этим агрессивным взглядом подавить», - сообщил Щепихин.

Блогер вновь заявил, что один из трех инкриминируемых ему видеороликов не был опубликован. «Они были изъяты из архива памяти моего личного Instagtam*, у них ноль просмотров», - утверждал Щепихин. Впоследствии он уточнил, что его аккаунт был уже заблокирован, когда следствие обнаружило эти видео. В дальнейшем Щепихин и вовсе заявил, что его аккаунтом в соцсети «завладели» через ноутбук или телефон.

Щепихин также рассказал, ему не дали прочитать примерно половину его уголовного дела. Кроме того, он попросил представить фото «всех семи похитителей» для опознания, а затем «показать их по центральному телевидению, чтобы все люди знали». В дальнейшем блогер пытался передать свои записи судье Абрамовой, но не смог этого сделать. Адвокат Сотникова заметила ему, что он сможет передать записи судье позже.

На заседании также обсуждался вопрос об изменении меры пресечения. Арег Щепихин заметил что заключение под стражу - «очень суровая мера пресечения» и просил перевести его под домашний арест, заявив, что «ответственно клянется» не нарушать закон, не угрожать свидетелям и не уничтожать доказательства. Блогер также сослался на наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери. В качестве возможных мест для отбывания домашнего ареста Щепихин назвал квартиру тети в Химках, где он был прописан раньше, «а перед событиями этими выписался почему-то», либо место его нынешней формальной прописки – дом в деревне в Воронежской области. Адвокат Сотникова поддержала это ходатайство, однако против выступила прокурор, заявившая, что основания для строгой меры пресечения не изменились. Судья Абрамова поддержала сторону обвинения, оставив меру пресечения без изменений.

После этого началось представление доказательств: прокурор зачитывала те или иные фрагменты из трехтомного уголовного дела, которые, по ее мнению, должны были подтвердить позицию обвинения. В числе прочего были зачитаны заявления трех жителей Чечни – Асламбека Ахметова, Рамзана Ахматова и Делимхана Магомедова – в МВД Чечни с жалобами на видеоролики Щепихина и заявлением о том, что он оскорблял Аллаха. В заявлении от имени Рамазана Ахматова говорится о видео от 2 июня, публикацию которого Щепихин отрицает, отмечает "Медиазона" (внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Также приводились протоколы обысков и выводы экспертиз об употреблявшейся блогером «обсценной лексике, отсутствующей в академических словарях современного русского литературного языка». Было зачитано и утверждение следствия, что все видеоролики были «извлечены из учетной записи» Щепихина в Instagtam*.

Амбулаторная психиатрическая экспертиза не нашла у Арега Щепихина психических отклонений, которые могли бы повлиять на совершение преступления, отметила прокурор. Ранее в суде было заявлено, что у Щепихина в ходе экспертизы диагностировано смешанное расстройство личности, и этот диагноз, по мнению опрошенных “Кавказским узлом” адвокатов, суд обязан учитывать. "Судя по моему опыту по схожим делам, здесь возможно выйти на колонию-поселение", - указывал адвокат Безверхний.

После оглашения материалов прокурор попросила перенести заседание ввиду неявки свидетелей обвинения. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 29 сентября.

