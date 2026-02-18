Смерть Баймурадовой актуализировала внимание к насилию в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении все еще ждут согласия родных забрать тело Айшат Баймурадовой для захоронения. Инциденты с гражданами РФ чеченского происхождения заставили армянских правоохранителей оперативно реагировать на звонки об угрозах, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", петиция с призывом выдать тело Айшат Баймурадовой была опубликована 23 января на платформе Change.org правозащитной организацией "Кризисная группа СК SOS"*. Правозащитники указали, что партнер девушки, живущий в Ереване, добивается права похоронить Айшат, но по закону распоряжаться телом может только ближайший родственник. При этом представители МВД Армении настаивают на выдаче тела Баймурадовой формальным родственникам во избежание претензий с их стороны в будущем.

Петиция с призывом выдать тело Баймурадовой ее друзьям и правозащитникам для захоронения, по состоянию на 23.58 мск сегодня, набрала 248 подписей.

Власти Армении продолжают ждать согласия родных забрать тело Айшат Баймурадовой для захоронения, сообщила адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

"На данный момент мы не имеем информации, что тело Айшат Баймурадова передано кому-то для захоронения. Армянские власти ждут, чтоб из России родные Баймурадовой откликнулись, заберут ли тело для захоронения или нет. Только после этого будет принято соответствующее решение тело будет передано друзьям или будет захоронено при содействии правительства", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно заявления спикера парламента Армении 1 , она сообщила, что «вопросы, связанные с Баймурадовой, как правило обсуждаются с нами, но на данный момент не было обсуждений по этой теме».

Она считает, что при арест подозреваемых по делу Баймурадовой вряд ли возможен, так как «официально объявленные в розыск подозреваемые не находятся в Армении».

«Естественно, когда они пересекут границу и окажутся в Армении их арест станет возможным, так как есть решение об их розыске и задержании. Другой вопрос, обратится ли Армения для их экстрадиции? Хотя, существуют права и нормы согласно международных конвенций, гарантирующих передачу разыскиваемых граждан, а также есть Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступностью», - заметила юрист.

Правозащитник озвучил подробности смерти Баймурадовой Уроженка Чечни Айшат Баймурадова, найденная мертвой в Ереване, умирала долго и мучительно, а убийцы дожидались, пока она умрет, рассказал директор Кризисной группы СК SOS* Давид Истеев. Официально следователи до сих пор не назвали причину ее смерти.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, комментируя сообщения о том, как умирала Айшат Баймурадова рассказал, что «по некоторым данным, которыми мы располагаем, ее смерть действительно была мучительной».

По его мнению, факт того, что недавно из Армении был выдворен отец чеченской девушки, который угрожал ей, говорит о том, что чеченское влияние на армянские правоохранительные органы исключается».

«После инцидента с Айшат Баймурадовой правоохранительные органы Армении сделали соответствующие выводы и начали оперативно реагировать на звонки или сообщения об угрозах. Мужчину не экстрадировали, а выпроводили как нежелательное лицо, ставшее угрозой правовой безопасности из-за его неправомерных действий в Армении. То есть против него не возбуждено уголовное дело в РФ. Он просто был угрозой правовой безопасности в отношении человека, который находится в Армении», - уточнил Сакунц.

Общественный деятель и журналист Антон Евстратов отметил, что "если говорить глобально об общественной безопасности как о социальной категории, то такие инциденты единичны – их было всего два". По его мнению, говорить о социальной опасности преждевременно».

«Скорее всего, необходимо говорить об адекватных действиях полиции и других правоохранительных органов. Если в первом случае им не удалось предотвратить трагедию, то во втором случае видимо удалось, хотя мы плохо знаем, что конкретно происходило: нет решения суда, нет документов о полной мере, мы основываем свои соображения на информации в СМИ и правозащитников, что возможно недостаточно, и возможно не объективно. В любом случае, на данный момент о введении каких-то жестких социальных мер, я бы говорить не стал», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Касаясь «экстрадиции и вопросов политического и неполитического характера тех или иных преследований», Евстратов заметил, что «зачастую они манипулятивные, и это огромное поле для всякого рода нарушений, что необходимо отслеживать».

Относительно уголовного дела убийства Баймурадовой и подозреваемых, которые находятся за пределами Армении, Антон Евстратов усомнился, что их коснется экстрадиция, "по политическим и техническим причинам».

23-летняя уроженка Чечни Айшат Баймурадова была найдена мертвой 19 октября 2025 года в съемной квартире в Ереване. Она сбежала в Армению от домашнего насилия, но при этом публично критиковала кадыровскую власть. Окончательных результатов экспертизы тела Баймурадовой правозащитники не получили. В Россию был направлен запрос по поводу ее захоронения, но желающих забрать тело Баймурадовой на родину за три месяца не нашлось.

Баймурадова сообщала правозащитникам, что бежала "от побоев". По словам девушки, ей пришлось покинуть дом из-за насилия со стороны мужа, а в дом родителей она не могла вернуться, потому что боялась столкнуться с насилием со стороны отца. После отъезда из России она приехала в Армению.

Родственники Айшат Баймурадовой живут в Гудермесском районе, и многие из них, как и бывший муж убитой, имеют отношение к силовым структурам, написал 30 января в своем комментарии читатель "Кавказского узла" с ником nerissa. "Одной из причин убийства, как полагают некоторые наблюдатели, могло послужить то, что девушка не только вела "неправильный" с точки зрения ее родных образ жизни, но еще и [...] осмелилась угрожать отцу преданием огласке каких-то фактов его [поведения] и открыто критиковала чеченские власти. Таким образом, помимо всего прочего ее убийство можно расценивать еще и как демонстрацию лояльности ее близких руководству республики", - указал читатель.

Около дома, где нашли тело Баймурадовой, были замечены Карина Иминова, с которой Айшат встречалась перед смертью, и 30-летний уроженец Чечни Саид-Хамзат Байсаров. По данным правозащитников, Карина Иминова лгала знакомым о своем прошлом и целенаправленно знакомилась с уехавшими из Чечни людьми, при этом сама она не является уроженкой Чечни, но бывала в этой республике. Иминова и Байсаров выехали из Армении в Россию сразу после убийства Баймурадовой.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.