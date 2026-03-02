×

Главная   /   Лента новостей
17:05, 2 марта 2026

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ратмир Дышеков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 381 бойц из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 380 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О награждении медалью Жукова (посмертно) Ратмира Дышекова в средней школе №2 Баксана, убитого в зоне проведения военной операции, сообщил сегодня филиал фонда "Защитники Отечества" в КБР в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 381 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 368 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти участников СВО из Баксана стало известно 15 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев и Иван Коков.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны РФ https://mil.ru/news/1b9c3525-a768-4ce0-81c3-4b4a885d8335Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше