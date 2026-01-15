×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:13, 15 января 2026

Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

Военнослужащий. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев и Иван Коков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 363 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 января власти и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 359 военнослужащих из Кабардино-Балкарии. 

Администрация Баксана отчиталась сегодня о передаче посмертных наград родным участников военной операции на Украине. В числе убитых - Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев и Иван Коков.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 363 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 350 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее власти Баксана сообщали о трех убитых в военной операции бойцах из Баксана, их имена - Хасан Джэш, Сафарби Бесланеев и Исуф Кумышев.. 

Напомним также, что жительница Баксана пожаловалась в прокуратуру, что более года двое детей и пожилые родители убитого в ходе СВО супруга не получают пенсии по потере кормильца. После обращения прокуратуры в военкомат семье погибшего назначена пенсия и произведен перерасчет.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, что к 9 января не  менее 4172 бойцов из СКФО и 4280 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
Все события дня
Новости
20:57, 13 января 2026
Директор автовокзала в Нальчике отреагировал на жалобы пассажиров
Михаил Надежин. Фото: Федеральный комитет по противодействию коррупции и экстремизму РФ
17:50, 13 января 2026
Арестовано имущество родственников бывшего главы МЧС по Кабардино-Балкарии
Мужчина в карцере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:45, 12 января 2026
Жителю Кабардино-Балкарии требуется медпомощь после 6,5 месяца карцера
Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/
10:53, 11 января 2026
Курорт "Эльбрус" возобновил работу
Аэропорт Махачкалы. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/mezhdunarodny_aeroport_makhachkala/1116953386/?ll=47.652918%2C42.816739&z=14
19:15, 10 января 2026
Жители юга России столкнулись с задержками рейсов на фоне угрозы атак беспилотников
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
27
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
11:34, 11 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деревья преткновения. Жители Нальчика против вырубки зеленых насаждений
Фото
13:16, 8 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Авгиевы конюшни. Новый год Нальчик встречал в мусорных кучах
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Айна Манькиева. Скриншот фото из телеграм-канала «Марем»
15 января 2026, 12:41
Айну Манькиеву опросили сотрудники двух силовых ведомств

Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
15 января 2026, 10:26
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера

Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram
15 января 2026, 01:34
Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве

Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
14 января 2026, 19:27
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше