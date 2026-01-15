Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев и Иван Коков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 363 бойца из Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", к 1 января власти и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 359 военнослужащих из Кабардино-Балкарии.
Администрация Баксана отчиталась сегодня о передаче посмертных наград родным участников военной операции на Украине. В числе убитых - Астемир Татаров, Руслан Абидоков, Юрий Макоев и Иван Коков.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 363 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 350 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.
Ранее власти Баксана сообщали о трех убитых в военной операции бойцах из Баксана, их имена - Хасан Джэш, Сафарби Бесланеев и Исуф Кумышев..
Напомним также, что жительница Баксана пожаловалась в прокуратуру, что более года двое детей и пожилые родители убитого в ходе СВО супруга не получают пенсии по потере кормильца. После обращения прокуратуры в военкомат семье погибшего назначена пенсия и произведен перерасчет.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Напомним, что к 9 января не менее 4172 бойцов из СКФО и 4280 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.
