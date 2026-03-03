×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
00:36, 3 марта 2026

Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рашид Гасайниев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1836 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1835 бойцов из Дагестана. 

В администрации Хасавюрта состоялась церемония передачи государственной награды семье военнослужащего Рашида Гасайниева, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщила 2 марта районная администрация в Telegram-канале.

Медаль "За отвагу" передал родным убитого бойца глава города Корголи Корголиев. Подробности биографии военного и обстоятельства его гибели в сообщении администрации не приведены.

Администрация Хасавюрта 25 февраля 2026 года сообщала об убитом на Украине Адильхане Абдаеве.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине как минимум 1836 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
