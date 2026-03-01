Две автотрассы в горах Дагестана закрыты после снегопада

В горах Дагестана закрыты для проезда Харибский и Буцрахский перевалы, по которым проходят автодороги республиканского значения. Для расчистки трасс от снега направлена спецтехника.

Как писал "Кавказский узел", через Харибский перевал проходит дорога республиканского значения Хасавюрт – Тлох. В мае 2023 года более 20 туристов застряли в горах, поскольку Харибский перевал был закрыт из-за снегопада. Местные жители пришли на помощь туристам, а затем предоставили им ночлег.

Харибский перевал находится на границе Гумбетовского и Казбековского районов на высоте более 2500 метров над уровнем моря. У подножия горы расположены села Артлух и Данух. Исторически этот перевал служил связующим звеном между горным и равнинным Дагестаном. В зимнее время на перевале часты снежные бури и сходы лавин, информирует сайт администрации Гумбетовского района.

В Гумбетовском районе в связи со снегопадом закрыто автомобильное движение через Харибский и Буцрахский перевалы, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация.

"Работы по очистке дорожного полотна от снежных масс начнутся, как только погода прояснится. Отметим, что Харибский перевал является участком дороги республиканского значения Хасавюрт – Тлох, Буцрахский перевал – часть региональной трассы Мехельта – Гагатли", - говорится в публикации.

Харибский перевал закрыт на двух смежных участках автодороги «Хасавюрт – Тлох» в Гумбетовском и Казбековском районах "в связи с высоким снежным покровом", сообщил в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

На участке в Гумбетовском районе дежурят три единицы техники – два бульдозера ДТ-75 и один экскаватор, расчистка будет начата "по наступлению благоприятных погодных условий". При этом на участке перевала в Казбековском районе уже ведутся работы по расчистке. "Задействована 1 единица техники – бульдозер ДТ-75", - отчиталось в 10.59 мск ведомство.

Автодорога «Мехельта – Гагатли» на участке 10 – 18 км также закрыта "в связи с высоким снежным покровом". "На месте дежурит 1 единица техники - бульдозер ДТ-75. Работы по расчистке будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий", - говорится в публикации.

Напомним, жители горных сёл Дагестана неоднократно сталкивались с транспортными проблемами на фоне непогоды. Так, в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом после схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.