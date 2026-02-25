Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Адильхан Абдаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. За четыре года власти публично назвали имена как минимум 1827 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1826 военнослужащих из Дагестана.
В мэрии Хасавюрта состоялась церемония передачи государственной награды семье погибшего участника специальной военной операции Адильхана Абдаева. Медаль "За отвагу" родным военнослужащего передал глава Хасавюрта Корголи Корголиев, сообщила сегодня администрация города в Telegram-канале.
Возраст убитого и детали его биографии чиновники не приводят.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1827 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Администрация Хасавюрта регулярно называет именаубитых на Украине земляков. Так, в конце февраля она обнародовала, что в зоне боев убит Шихамат Магомедов из Хасавюрта. В целом Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны.
