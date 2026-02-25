Оставлен в силе приговор по делу о помощи жительницы Дагестана сирийским боевикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывание Умалатовой восьмилетнего заключения в колонии перенесено на 2032 год, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд в Дагестане приговорил к восьми годам заключения Лазай Казимагомедову, уехавшую в Сирию весной 2015 года.

Верховный суд в Дагестане вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу об участии в террористической организации на территории Сирии. " (Ранее) Бабаюртовский районный суд Дагестана признал С.Умалатову виновной и приговорил ее к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 8 лет… Верховный суд республики оставил приговор суда первой инстанции без изменения», - цитирует сообщение пресс-службы УФСБ по Дагестану «Интерфакс».

Учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания отстрочено до достижения им 14-летнего возраста - до 29 октября 2032 года, отмечает РИА «Дагестан».

Отметим, что женщина осуждена по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства). Эта норма закона предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По версии обвинения, что в апреле 2014 года Умалатова выехала на территорию Сирии, где вступила в ряды одной из международных террористических организаций, запрещенной на территории РФ. Умалатова готовила пищу, шила обмундирование, ухаживала за ранеными. После смены власти в Сирии она находилась в лагере для беженцев, в декабре 2024 года вернулась в Росси., где была задержана сотрудниками правоохранительных органов.