
Главная   /   Лента новостей
15:08, 25 февраля 2026

Оставлен в силе приговор по делу о помощи жительницы Дагестана сирийским боевикам

Уроженка Дагестана, чье дело помощи сирийским боевикам перенесено на 2032 г. 25 февраля 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/news/investigation_and_courts/vosem_let_tyurmy_poluchila_urozhenka_dagestana_za_pomosch_terroristam

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отбывание Умалатовой восьмилетнего заключения в колонии перенесено на 2032 год, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд в Дагестане приговорил к восьми годам заключения Лазай Казимагомедову, уехавшую в Сирию весной 2015 года.

Верховный суд в Дагестане вынес обвинительный приговор местной жительнице по делу об участии в террористической организации на территории Сирии. " (Ранее) Бабаюртовский районный суд Дагестана признал С.Умалатову виновной и приговорил ее к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 8 лет… Верховный суд республики оставил приговор суда первой инстанции без изменения», - цитирует сообщение пресс-службы УФСБ по Дагестану «Интерфакс».

Учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания отстрочено до достижения им 14-летнего возраста - до 29 октября 2032 года, отмечает РИА «Дагестан». 

Отметим, что женщина осуждена по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства). Эта норма закона предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По версии обвинения, что в апреле 2014 года Умалатова выехала на территорию Сирии, где вступила в ряды одной из международных террористических организаций, запрещенной на территории РФ. Умалатова готовила пищу, шила обмундирование, ухаживала за ранеными. После смены власти в Сирии она находилась в лагере для беженцев, в декабре 2024 года вернулась в Росси., где была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Новости
Cудейский молоток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:03, 25 февраля 2026
Дошло до суда дело силовиков вывезших Кардашова из Дагестана в Чечню
Ризвангаджи Исаев. Фото: https://chernovik.net/content/inye-smi/vozvrashchenie-dagestanskogo-evropeyca-kavpolitоsya-stroit-v
12:04, 25 февраля 2026
Прокуратура потребовала изъять многомиллиардные активы бывшего депутата из Дагестана
Установка мусорного контейнера. Стоп-кадр видео администрации Каспийска https://t.me/admkasp
10:20, 25 февраля 2026
Решение установить подземные мусорные контейнеры вызвало вопросы к властям Каспийска
Бронежилет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:21, 25 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:45, 25 февраля 2026
За неделю со 16 по 22 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах убиты два человека
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
