Решение установить подземные мусорные контейнеры вызвало вопросы к властям Каспийска

Мэрия Каспийска объявила об установке подземных площадок для сбора мусора там, где нельзя поставить дополнительные обычные контейнеры. Пользователи Telegram скептически оценили нововведение, предположив, что проблема заключается не в числе контейнеров, а в несвоевременном вывозе мусора.

Как писал "Кавказский узел", в январе, отвечая на претензии жителей Каспийска из-за невывоза мусора, представитель мэрии объяснил задержки с вывозом ТКО состоянием полигона и дороги. Дорога и ранее была в плохом состоянии, заявили пользователи соцсети, потребовав от властей организовать вывоз отходов.

Дагестан вошел в число регионов-получателей субсидий на строительство и реконструкцию предприятий по переработке коммунальных отходов. Согласно распоряжению правительства от 1 ноября 2025 года, республике выделено 1,522 миллиарда рублей.

Администрация Каспийска "внедряет инновации в сфере обращения с ТКО", сообщила 24 февраля мэрия в своем телеграм-канале (10,3 тысячи подписчиков).

"По поручению главы города Бориса Гонцова, в Каспийске стартовал пилотный проект по установке подземных контейнерных площадок для сбора ТКО. Первые площадки будут размещаться в районе домов 16-20 по ул. Омарова", - говорится в публикации.

Это решение "обусловлено острой нехваткой" контейнерных площадок в этом микрорайоне, пояснили власти. "К сожалению, установка дополнительных обычных контейнеров невозможна из-за отсутствия подходящих мест, соответствующих санитарным правилам и нормам", - отмечается в сообщении.

Подземные контейнеры позволят решить проблему с мусором, улучшить санитарное состояние дворов и повысить комфорт жителей, заверили чиновники.

"В случае успешной реализации пилотного проекта, данная практика будет распространена на другие проблемные участки города Каспийска. В данный момент контроль за выполнением работ осуществляется городским управлением ЖКХ", - говорится в публикации.

По состоянию на 10.18 мск, под публикацией, сделанной в 20.46 мск, размещено восемь комментариев.

"Как понять подземные? Вы объясните народу, что это такое", - написал Али. "Придите на место установки данной контейнерной площадки, чтобы лично увидеть, как осуществляется этот процесс", - ответил M. "Если время было бы, я приехал бы", - возразил Али.

"Почему нельзя вовремя вывезти мусор? Если мы не платим каждый месяц, то сразу накидывают пени. Почему не наказывают компанию за несвоевременный вывоз мусора?" - задался вопросом автор еще одного комментария.

"Подземные контейнерные площадки для твёрдых коммунальных отходов представляют собой системы подземного хранения ТКО с автоматизированными механизмами для подъёма контейнеров. [...] Контейнеры могут быть заглублены, например, в виде герметичного «стакана» с крышкой, который устанавливается в землю на значительную глубину. Внутри такого контейнера размещается плотный мешок для сбора мусора", - разъяснил Romario.

"Когда заполнится, что делать, как его почистить, и кто его почистит?" - поинтересовался другой пользователь. "Ул. Магомеджанова ждет переноса контейнерной площадки", - написал Saika.

Представители администрации города, по состоянию на 10.18 мск, не приняли участия в обсуждении.

Жители Каспийска ранее неоднократно жаловались на проблемы, связанные с вывозом мусора. 31 декабря 2020 года регоператор ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. В Каспийске уборкой и вывозом мусора занималась компания "Экополис", однако уже в марте 2021 года она прекратила работу, объяснив свое решение действиями мэрии. Администрация города, в свою очередь, возложила ответственность за ситуацию с мусором на власти Дагестана.

Напомним, жители Дагестана также регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 21 января многие жители Махачкалы остались без энергоснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.