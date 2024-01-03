Жители Дагестана указали властям на нерешенную проблему с вывозом мусора

03 января 2024, 07:58

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В Буйнакске растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют, пожаловался в соцсети местный житель. Комментаторы отметили, что в других городах Дагестана тоже остается актуальной проблема с вывозом мусора. Они призвали власти принять эффективные меры.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. 7 ноября капийчане пожаловались в соцсети, что около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает, и что коммунальщики вовремя не очищают контейнеры, и когда они переполняются, то мусор с них падает на землю, а потом так и остается. 11 ноября жители Дагестанских Огней заявили, что коммунальные отходы с переполненных мусорных площадок в Дагестанских Огнях не вывозятся, а обращения к местным властям не дали результата.

На одной из улиц Буйнакска образовалась стихийная свалка. На другой улице мусорка переполнилась настолько, что жители вынуждены оставлять отходы около контейнеров. Еще на одной лице также образовалась стихийная свалка. При этом власти и проверяющие органы никак на это не реагируют, пожаловался в соцсети местный житель.

"Вопрос прокурору республики: у вас в Буйнакске подчинённые есть? Они вообще работают?" – сказано в посте, опубликованном 27 декабря в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 302 тысяч пользователей.

Эта запись на 07.55 мск 3 января набрала 268 отметок "нравится" и 44 комментария. Часть их авторов раскритиковала чиновников.

"С этим вопросом надо обратиться к руководству Дагестана", – считает alba_butik_.

"Куда смотрят власти, где же ваши депутаты? Когда выборы, то к каждому дому ходят, а когда что-то делать для народа слепыми становятся", – заявил пользователь sukhum_2022.

"Насколько я знаю, уборку ТКО на себя взяло Минприроды. И выполняет свои обязательства недобросовестно, а администрация города не имеет полномочий организовать вывоз и утилизацию мусора", – написал tagir_vedushiy.

Другая часть комментаторов заявила, что проблема со стихийными свалками остается нерешенной во всем Дагестане. "Это по всему городу так", – заявила mutashevazaripat.

"В Кизляре то же самое", – отметила irinailina7273.

"И не только Буйнакске так. Кизилюрт то же самое", – пожаловалась malihatmazgarova.

"Это не только в Буйнакске такая проблема. Это проблема нашей родной республики", – подчеркнула lina_lina_2332l.

"Это по всему Дагестану так. Дагестан утопает в мусоре, а не только Буйнакск. Махачкала так же ничем не отличается", – написала aidamagomedova777.

На 07.55 мск на сайте администрации Буйнакска нет комментариев относительно жалобы горожан на стихийную свалку.

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