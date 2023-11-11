Жители Дагестанских Огней пожаловались на проблему с вывозом мусора

11 ноября 2023, 14:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коммунальные отходы с переполненных мусорных площадок в Дагестанских Огнях не вывозятся, а обращения к местным властям не дали результата, пожаловались горожане.

Как писал "Кавказский узел", в августе телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снял видео о переполненных свалках в Каспийске и призвал местных чиновников очистить их. Пользователи соцсетей указали, что проблема с вывозом мусора наблюдается во многих населенных пунктах Дагестана.

Жалобу жителя города Дагестанские Огни на невывоз мусора опубликовал 9 ноября в своем телеграм-канале «Черновик». "Вот уже неделю не вывозят мусор, а по ночам его сжигают. Как жить простым гражданам в этом городе, где приходится постоянно терпеть отключение света, воды? Дышать дымом каждую ночь", - сказано в публикации.

Житель города Руслан подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что мусор в городе не вывозят. "По всему городу возле контейнерных площадок - кучи мусора. В некоторых местах его сжигают, видимо, сами жители, чтобы хоть как-то уменьшить количество мусора", - рассказал мужчина.

Горожанин Булат Абдуллаев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что мусор не убирают в разных местах города. По его наблюдениям, много мусора на улицах Шоссейная, Леваневского, возле училища №3. "Все забито мусором. Там еще вечером свет не горит, люди обходят кучи по дороге, можно ребенка сбить", - сказал он.

По словам Абдуллаева, он лично дважды приходил в администрацию города с жалобами на невывоз мусора. "В мэрии в первый раз сказали: поручим, чтобы убрали. После этого прошло три дня, никто не убрал, стало еще больше мусора. Второй раз представитель мэрии, который не назвался, сказал, что мусор не убирают, так как население не оплачивает. После этого ходил в управление ЖКХ. Там сказали, что всего одна машина работает, остальные испорчены", - рассказал горожанин.

Из пресс-службы мэрии на запрос о том, почему в городе не вывозят мусор, ответ не поступил, передал сегодня в 13.35 мск корреспондент "Кавказского узла".

Согласно закону "О защите прав потребителей", граждане в таких случаях вправе требовать либо безвозмездного устранения недостатков, либо уменьшения цены выполненной работы или оказанной услуги. Также они могут отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Это касается и невывоза мусора, так как данная услуга вовремя не оказана. Доказать, что мусор не вывозится, можно, ссылаясь на свидетельские показания, фото- и видеозапись. В судебном производстве других регионов есть реальные примеры, когда плату за вывоз мусора отменяли, установив, что услуга не оказывалась", - сообщил он.

Юрист добавил, что в Дагестане "люди слишком пассивны в этом плане" и предпочитают "констатировать факт", а не обращаться в суды.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.