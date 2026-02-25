×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:21, 25 февраля 2026

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шихамат Магомедов из Хасавюрта убит в боевых действиях. За четыре года власти публично назвали имена как минимум 1826 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1825 военнослужащих из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного назвала 24 февраля администрация Хасавюрта. Глава города Корголи Корголиев отчитался о передаче посмертной награды его семье. 

Убитый - Шихамат Магомедов, он посмертно награжден орденом Мужества. Награду Корголиев передал сыну военнослужащего, говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации. 

Возраст убитого и детали его биографии чиновники не приводят.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1826 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Хасавюрта регулярно сообщает о награждении убитых на Украине земляков. Так, в конце января она обнародовала, что в зоне боев убит Саидбег Абдулмаликов из Хасавюрта. В целом Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

