Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности.
О расследовании смерти ребенка правоохранительные органы Дагестана сообщили сегодня, хотя тело было обнаружено еще 20 февраля.
Полицейские проверяли документы у жительницы Дербента, когда обратили внимание на ребенка без признаков жизни в ее коляске. “По предварительным данным, смерть ребенка могла наступить в результате истощения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти”, - сообщил официальный Telegram-канал Следкома Дагестана.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК России), она предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ. В ходе расследования Следком намерен дать оценку действиям либо бездействию ответственных чиновников.
В официальном сообщении следствия говорится о “двухгодовапом” ребенке. В свою очередь, Telegram-канале "Криминальная хроника", который ведет глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, сообщил что умершему ребенку полтора года. Согласно сообщению канала, жительница Дербента привлекла внимание полицейских “суетливым и странным” поведением.
На коротком видео, которое опубликовал канал, женщина в никабе стоит, опираясь на коляску, и агрессивно разговаривает с кем-то за кадром, вероятно с полицейскими.
Документы у женщины проверяли на проспекте Агасиева рядом с “Северным вокзалом”, там же в коляске была обнаружена мертвая девочка, отмечает канал “Только факты. Дагестан”. О мере пресечения для женщины источники не сообщали.
Как информировал "Кавказский узел", осенью 2024 года апелляционная инстанция увеличила до 10 лет срок заключения Максиму Лютому, приговоренного к восьми годам колонии по делу о гибели его ребенка от истощения. Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.
