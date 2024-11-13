Суд ужесточил наказание сочинскому блогеру по делу о гибели ребенка

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Апелляционная инстанция увеличила до 10 лет срок заключения Максиму Лютому, приговоренного к восьми годам колонии по делу о гибели его ребенка от истощения.

Как информировал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что суд в Сочи приговорил блогера, основателя эзотерического клуба Максима Лютого к восьми годам заключения, признав его виновным по делу о смерти младенца. Экспертизы о причинах смерти ребенка блогера-сыроеда и сторонника голодания Максима Лютого не проводилось. Следователи трижды меняли решение, какую статью вменить Лютому, из-за отсутствия доказательств гибели младенца от его действий, рассказал адвокат блогера Алексей Аванесян. В мае защита и обвинение обжаловали приговор.

Следствие считает, что Лютый и его сожительница лишали пищи младенца, в результате чего он умер. В сентябре 2023 года суд в Сочи приговорил мать младенца Оксану Миронову к двум годам исправительных работ.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Максима Лютого.

Изучив материалы дела, она изменила приговор: наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

"В ходе рассмотрения дела Максима Лютого судом апелляционной инстанции подсудимый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали Космосом, и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в сети Интернет. Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

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