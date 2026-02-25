Гюльтекин Гаджибейли освобождена после допроса в СГБ Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участница координационного центра Национального совета демократических сил Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли отпущена на свободу после обыска в ее квартире и допроса в Службе государственной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", днем 24 февраля силовики провели обыск в квартире представительницы Национального совета демократических сил Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли в Баку и увезли ее на допрос в Службу госбезопасности.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли была задержана 29 ноября 2025 года в Турции и отправлена в депортационный центр. Поводом для депортации власти Турции назвали "создание угроз общественной безопасности", эту формулировку используют при депортации иностранных террористов. В декабре 2025 года Гюльтекин Гаджибейли получила официальное решение о депортации из Турции сроком на пять лет. Она сочла неправомерным решение о депортации. В феврале Гаджибейли была депортирована в Азербайджан.

Гаджибейли была допрошена в Службе госбезопасности Азербайджана в качестве свидетеля, ее отпустили на свободу около полуночи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в НСДС.

Источник подтвердил, что Гюльтекин Гаджибейли привлечена к следствию по делу Рамиза Мехтиева. Сама Гаджибейли оказалась недоступна для комментариев, получить комментарии в СГБ Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» также не удалось.

Азербайджанские оппозиционеры ранее связали задержание Гаджибейли в Турции с делом лидера ПНФА Али Керимли. В ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли был продлен на четыре месяца.

12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных лиц страны и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы Али Керимли и бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев, который находится под домашним арестом по обвинению в попытке госпереворота.