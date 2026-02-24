Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии провели марш солидарности с Украиной в 454-й день непрерывных протестов. Акция началась у посольства Украины, конечной точкой шествия стало традиционное место протеста у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля, в 453-й день непрерывного протеста, участники акции протеста на проспекте Руставели почтили память грузинских юнкеров и добровольцев, погибших в неравном бою с Красной армией в феврале 1921 года. Азербайджанский журналист Афган Садыгов сжег во время акции фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля.

Традиционному вечернему собранию сторонников евроинтеграции Грузии у здания парламента сегодня предшествовало шествие в поддержку Украины. Активисты собрались у посольства Украины с грузинскими и украинскими флагами, после чего отправились к парламенту, пройдя шествием по проспекту Руставели, передает Publika.

Во время шествия демонстранты остановились у посольства Евросоюза, где прозвучал гимн ЕС. Они также сделали остановку у государственного университета имени Ильи Чавчавадзе, выразив поддержку протестующим студентам, и у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Активисты во время движения колонны исполняли украинскую песню “Ой у лузі червона калина”. Шествие сопровождали как минимум 17 экипажей полиции, включая минивены для задержаний, отмечает Tbilisi_life.

Когда участники марша прибыли от украинского посольства к парламенту Грузии, их поприветствовали активисты, собравшиеся на проспекте Руставели в 454-й день подряд. У собравшихся были плакаты “Боритесь как украинцы”, “Победа Украине - Победа Грузии”, “Сделаем Россию снова маленькой”, “Грузинский народ с Украиной”, “ Защитим будущее поколение” и другие, следует из публикации фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".