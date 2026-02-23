×

20:40, 23 февраля 2026

Суд в Тбилиси назначил залог Нике Гварамии по "делу о саботаже"

Кадр Ника Гварамия заявил журналистам, что не понимает, какое обвинение ему предъявлено. Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/121939-nika-gvaramias-agkvetis-gonisdziebis-sakhit-30-000-lariani-girao-sheeparda

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе назначила в качестве превентивной меры лидеру оппозиционной коалиции "За перемены" Нике Гварамии залог в размере 30 000 лари (около 11 тысяч долларов) по "делу о саботаже". Сам политик заявил, что ему непонятно, в чем его обвиняют.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля 2026 года лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул пенитенциарное учреждение в Рустави, отбыв восьмимесячный срок за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах.

6 ноября 2025 года Генпрокуратура Грузии сообщила о расследовании уголовного дела о преступлениях против государства, назвав в числе подозреваемых третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Мелию и еще шестерых лидеров оппозиции . По делу о саботаже им вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти. Зурабу Джапаридзе по этому делу был назначен залог в 30 тысяч лари (около 11 000 долларов), политик заявил о намерении выплатить его. Залог на такую же сумму Тбилисский городской суд в конце января назначил для лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. 10 февраля Тбилисский горсуд принял к рассмотрению так называемое "дело о саботаже". Троим из обвиняемых грозит до 15 лет заключения.

Сегодня решение о назначении залога в размере 30 000 лари (около 11 тысяч долларов) было принято судьей Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе на закрытом заседании. Согласно решению судьи, Нике Гварамии также было запрещено пересекать границу без уведомления следственного органа, а его паспорт был конфискован, информировало сегодня издание Interpressnews.

Отвечая на вопросы журналистов, сам политик заявил, что не знает, в чем его обвиняют, передает телекомпания Pirveli.

"Все ведущие политические лидеры находятся на скамье подсудимых, и никто не знает, в чем нас обвиняют, мы знаем только статью, мы не знаем, в каких действиях это выражалось - мы снова подадим ходатайство об открытии заседания".

По словам Гварамии, защищаться невозможно, так как фактически ему не предъявлено конкретное обвинение.

"Вот я, например, не знаю, какое действие я совершил, которое, по мнению прокуратуры, нарушает закон. Как я могу дать ответ? Человек, который является судьей в нашем судебном процессе, еще за шесть лет до этого постановления говорила, что мне полагается 12 лет лишения свободы. Сегодня она не может быть нейтральной. И как она себя вела на заседании - вы видели. Неожиданным для этого суда было то, что судья удалила людей с заседания. Конечно, общественность должна это знать", - заявил политик.

Ника Гварамия отметил, что ни один грузинский политик не работал над введением санкций против Грузии. "Если введение санкций против Иванишвили равносильно введению санкций против Грузии, то тот, кто это говорит, признает, что Иванишвили управляет этой страной, что является антиконституционным", - сказал он.

На вопрос, наказывают ли его из-за санкций против Иванишвили, Гварамия ответил: "Получается, что так".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

