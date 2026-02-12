Ника Гварамия вышел на свободу после восьми месяцев заключения

Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул пенитенциарное учреждение в Рустави, отбыв 8-месячный срок за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля Тбилисский горсуд принял к рассмотрению так называемое дело о саботаже, возбужденное против Михаила Саакашвили, Ники Мелии, Ники Гварамии, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Бадри Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Элене Хоштария. Троим из обвиняемых грозит до 15 лет заключения.

1 июля 2025 года Ника Гварамия был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения за неявку на заседание временной следственной комиссии парламента. Ему было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за неисполнение требования комиссии. В качестве меры пресечения ему был назначен залог в размере 30 000 лари, который он не выплатил в установленный срок. После его истечения залог был заменён на лишение свободы. На судебное заседание он не явился и самостоятельно прибыл к руставской тюрьме.

Сегодня лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия покинул тюрьму в Рустави после 8 месяцев заключения. Друзья, родственники, однопартийцы ждали вышедшего из тюрьмы политика перед тюрьмой с восьми часов утра, информирует сегодня издание Batumelebi.

Сразу после освобождения из тюрьмы политик сделал заявление и ответил на вопросы журналистов.

"У меня смешанные эмоции, я рад всех видеть, в первую очередь жену и детей, но мне некомфортно, что в тюрьме до сих пор остаются люди. Не только в этой тюрьме, но и в соседней женской - в Глданской тюрьме в Тбилиси много людей, а Саба Схвитаридзе в Рустави", - заявил Гварамия журналистам.

"Многие люди сидят в тюрьме за то, что сражаются и любят свою страну. Мы все должны знать, что без этих людей нам будет трудно победить, если вообще возможно, поэтому мы должны как можно скорее вызволить их из тюрьмы", - добавил политик.

По словам Гварамии, он собирается бороться за свободу Грузии, за членство в Евросоюзе, и когда это произойдет, он хочет "жить нормальной жизнью". "Я тоже хочу жить нормальной жизнью, пусть даже совершенно неполитической, но после того, как эта страна будет свободной, истинно грузинской и членом Евросоюза, чтобы мы все жили счастливо в одной стране", - подчеркнул он.

Ника Гварамия также выступил с заявлением по "делу о преследовании 8 оппозиционеров" и по предъявленному ему новому обвинению. "Меня не волнует, почему против меня выдвинуто это обвинение. Наоборот, я вам говорю, что чувствую себя некомфортно, когда Нике Мелия, Муртазу Зоделава, Михаилу Саакашвили, Левану Хабеишвили, Бачо Ахалаия выдвинули ложное обвинение", - сказал политик.

Основатель "Главного канала" обратил внимание на необходимость наличия критического СМИ, а также заявил, что бизнес-сектор "отказался от своих обязательств перед страной", сообщает телеканал Pirveli.

"Во всем виновато правительство, но, честно говоря, виновато и наше безразличие. Потому что мы должны помочь этим СМИ. Для меня важной задачей является не только возобновление работы "Главного канала", но я говорю и о "ТВ Первом", "Кавказе", "Формуле". Мы должны помочь этим СМИ, в том числе, мы должны помочь им экономически", - сказал в заключение Ника Гварамия.

В феврале 2025 года в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена была доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.