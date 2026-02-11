×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
23:49, 11 февраля 2026

Сторонники евроинтеграции у парламента Грузии поддержали Анастасию Зиновкину

Участница акции в Тбилиси держит плакат в поддержку Анастасии Зиновкиной. Скриншот фото: MO SE / Facebook.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневных протестов на проспекте Руставели в Тбилиси в 441-й день акций провели у парламента пикет в поддержку политзаключенных, в том числе с плакатами, посвященными Анастасии Зиновкиной.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля участники ежедневного собрания на проспекте Руставели в 440-й день непрерывных акций провели у парламента массовый пикет с плакатами, посвященными демонстрантам, арестованным за протест на тротуаре. 

Участники проевропейских протестов в Тбилиси, собравшиеся сегодня у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, провели акцию с флагами Грузии, Евросоюза, Украины и США. В руках протестующие держали также плакаты в поддержку Анастасии Зиновкиной и Звиада Цецхладзе, передает Publika. 

Сегодня коллегия судей апелляционного суда отклонила ходатайство защиты о повторном допросе свидетелей-переводчиков по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля, участвовавших в протестных акциях в Тбилиси. Сторона защиты поставила под сомнение профессиональную честность переводчиков.

Участники протестов в Грузии в зале суда. Фото: https://tvpirveli.ge Восемь участников протестов в Грузии приговорены к реальным срокам

Участники акции держали плакаты: "Свободу Анастасии Зиновкиной, свободу узнице совести", "Свободу Звиаду Цецхладзе". 

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против активной участницы акций Байи Маргишвили. Эту информацию также подтвердил изданию общественный адвокат. Предположительно, дело касается инцидента, произошедшего во время рассмотрения административного дела активистки 7 ноября 2025 года.

7 ноября 2025 года судья Звиад Цеквава рассматривал дело Байи Маргишвили о блокировании дороги. Во время слушания Байя Маргишвили разорвала материалы дела и бросила их на стол перед судьей. Цеквава оштрафовал ее на 200 лари и выдворил из зала суда, а позже приговорил ее к 14 дням тюремного заключения. Байя Маргишвили была арестована во дворе суда. Статья 366 УК Грузии, касающаяся неуважения к суду, предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет, штраф или исправительные работы, уточняет издание.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

