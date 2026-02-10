Активисты в Тбилиси вышли с плакатами под стены парламента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневного собрания на проспекте Руставели в 440-й день непрерывных акций провели у парламента массовый пикет с плакатами, посвященными демонстрантам, арестованным за протест на тротуаре.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля, в в 439-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели выразили удовлетворение отказом правительства от планов объединения двух крупнейших университетов страны.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.

Участники проевропейских протестов в Тбилиси, собравшиеся сегодня у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, провели акцию против арестов граждан за “стояние на тротуаре”. Более десяти активистов выстроились в ряд с плакатами, посвященными преследованию демонстрантов после ужесточения закона о манифестациях, передает Publika.

Участники акции держали плакаты “Стояние на тротуаре наказывается - коррупция нет”, “Передача природных объектов без предупреждения - можно, справедливый протест - нет”, “Тюрьма за стояние на тротуаре, медаль за пытки народа. Если протеста не существует, зачем вы его запрещаете?”, “В несправедливом суде, вы не найдете справедливость”, “Сроки за стояние на тротуаре, залог - за кражу денег из бюджета”, “Если все так хорошо, почему все так плохо?”, “Стояние на тротуаре наказывается, продажа отчизны нет”, “Стояние на тротуаре наказывается - отравление народа нет”, “”Стояние на тротуаре наказывается - разрушение системы образования нет”.

Акции протеста на проспекте Руставели продолжаются в ежедневном режиме уже 440 дней. Сегодня нескольких участников проевропейских акций по телефону вызвали в суд в связи с протоколами за блокировку тротуара, составленными полицией уже в феврале, во время субботних маршей. “Их обвиняют в блокировке дороги, когда Руставели был забит людьми”, - отмечает Tbilisi life.

Также сегодня суд назначил двое суток ареста Георгию Булия, которого полиция обвинила в создании препятствий передвижению людей у парламента 17 декабря.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".