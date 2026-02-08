Протест против реформы образования продолжился у парламента Грузии
Участники акции против объединения двух крупнейших университетов Грузии и марша в защиту образования присоединились к проевропейской акции у парламента в 438-й день ежедневных протестов.
Как писал "Кавказский узел", марш "Защитим образование" 7 февраля завершился у парламента Грузии. Его участники, среди которых была и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присоединились к сторонникам евроинтеграции, которые проводят протестные акции 437 дней подряд. Возле здания грузинского парламента проходит акция протеста.
Некоторые из протестующих прошли маршем от Филармонического зала к зданию парламента. Ранее они протестовали против решения о слиянии Тбилисского государственного университета с Грузинским техническим университетом, пишет "Интерпрессньюс".
Требования протестующих у здания парламента остаются неизменными: проведение новых выборов и освобождение задержанных во время акции протеста. Протестующие скандируют: "Уволить олигархию!". Они несут грузинские флаги и флаги Европейского союза, а также протестные транспаранты. Полиция мобилизована по периметру здания парламента, говорится в публикации.
В связи со 108-й годовщиной основания Тбилисского государственного университета во дворе прошла акция против решения об объединении Тбилисского государственного университета с Грузинским техническим университетом с требованием его пересмотра. Протестующие развернули баннеры с надписями: "Успех цивилизации зависит от интеллектуального развития", "Лучше раскаяние вовремя, чем сожаление в конце". На акцию прибыла пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Участники считают недопустимым слияние Тбилисского государственного университета с Грузинским техническим университетом, пишет TV Pirveli.
Акция протеста у здания парламента продолжается уже 438-й день, сообщает Publika.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
