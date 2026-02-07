Участники марша в защиту образования присоединились к проевропейским протестам в Тбилиси

Марш "Защитим образование" завершился у парламента Грузии. Его участники, среди которых была и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присоединились к сторонникам евроинтеграции, которые проводят протестные акции 437 дней подряд.

От филармонии к парламенту прошел протестный марш под лозунгом: "Защитим образование" против запланированных реформ в системе образования. Его участники присоединились к ежедневным протестам у парламента Грузии, передает "Интерпрессньюс".

К маршу в защиту образования присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. По её словам, "Грузинская мечта" разрушает образование и возвращает страну в прошлое.

"Это не реформа образования, это разрушение образования, это возвращение к старой системе. Она не даёт ни образования, ни мышления. Она напрямую обрывает наши связи с европейским, свободным образовательным пространством. Идея тех, кто это делает, состоит в том, чтобы установить больший контроль над университетами, над студентами, установить больший контроль над преподавателями", - приводит ее слова телекомпания "Пирвели".

Участники митинга заняли половину проспекта. Они развернули флаги Грузии и США, говорится в публикации.

Акция протеста у здания парламента продолжается уже 437-й день, сообщает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".