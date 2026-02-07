Участники марша в защиту образования присоединились к проевропейским протестам в Тбилиси
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Марш "Защитим образование" завершился у парламента Грузии. Его участники, среди которых была и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присоединились к сторонникам евроинтеграции, которые проводят протестные акции 437 дней подряд.
От филармонии к парламенту прошел протестный марш под лозунгом: "Защитим образование" против запланированных реформ в системе образования. Его участники присоединились к ежедневным протестам у парламента Грузии, передает "Интерпрессньюс".
К маршу в защиту образования присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. По её словам, "Грузинская мечта" разрушает образование и возвращает страну в прошлое.
"Это не реформа образования, это разрушение образования, это возвращение к старой системе. Она не даёт ни образования, ни мышления. Она напрямую обрывает наши связи с европейским, свободным образовательным пространством. Идея тех, кто это делает, состоит в том, чтобы установить больший контроль над университетами, над студентами, установить больший контроль над преподавателями", - приводит ее слова телекомпания "Пирвели".
Участники митинга заняли половину проспекта. Они развернули флаги Грузии и США, говорится в публикации.
Акция протеста у здания парламента продолжается уже 437-й день, сообщает Publika.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.