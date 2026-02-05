×

Кавказский узел

22:54, 5 февраля 2026

Участники протестов в Грузии столкнулись с массовыми блокировками счетов

Участник акции на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие граждане Грузии в 435-й вечер подряд собрались у здания парламента на проспекте Руставели, требуя освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы. Десятки участников протестных акций сегодня получили уведомления о блокировке банковских счетов из-за неуплаченных штрафов. 

Как писал "Кавказский узел",  4 февраля, в  434-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси потребовали провести новые выборы, освободить политзаключенных, а также отменить реформу образования.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вышли к зданию парламента на проспекте Руставели в 435-й вечер подряд. Активисты принесли с собой флаги Грузии, Евросоюза и США, а также самодельные плакаты, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*. 

У протестующих, в частности, были плакаты: "Если ты не вмешиваешься в политику, политика вмешается в твою жизнь", "Напоминание режиму: репрессии коснутся и вас" и "Не спрашивай: "В чем смысл?”, спрашивай: "Что я могу сделать?". 

С утра 5 февраля участники протестов в Грузии столкнулись с блокировками счетов в связи с наложенными на них еще в 2025 году штрафах за перекрытие дорог. В соцсетях о блокировках сообщили не менее 20 активистов. По словам оштрафованных, МВД не информировало их об административных производствах, и они не знали о существовании этих штрафов, пока не получили от банков уведомления, что Национальное бюро исполнения потребовало заблокировать их счета за неуплату, пишет "Новости-Грузия". 

Дарежан Цхвитария в палатке. Фото: Ketevan Khutsishvili / NetgazetiСогласно закону, полиция обязана уведомить гражданина о выписанном ему штрафе - как минимум дважды попытаться вручить протокол лично, либо связаться с человеком и предложить направить ему протокол по почте. Кроме того, МВД обязано своевременно отправлять оштрафованным SMS-уведомления, чтобы гражданин мог в течение 30 дней обжаловать штраф. По словам юриста Ники Симонишвили, фактически полиция не уведомляет о штрафах участников антиправительственных протестов, а сразу передает их дела в бюро исполнения, которое инициирует арест банковских счетов.

Участница протестов Дарежан Цхвитария, которая с 17 февраля 2025 года живет в палатке у здания парламента, подверглась нападению неизвестных. По словам активистки, ей поступали сообщения с угрозами, а в последние два дня несколько агрессивных людей приходили к ее палатке, разбивали ящик для пожертвований и оскорбляли ее. 

"Это произошло прошлой ночью, около 03.00, сюда пришли молодые люди, сначала кричали и ругались, потом схватили копилку и разбили ее. Это не впервые, они приходили сюда много раз, некоторые с целью агитации, некоторые с целью запугивания, но вчера и сегодня они были очень агрессивны", - приводит слова оппозиционерки Netgazeti. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

