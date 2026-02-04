×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:04, 4 февраля 2026

Дошкольники из Параула выписаны из больницы

Кадр Карабудахкентская центральная районная больница. Фото: РИА Дагестан / https://riadagestan.ru/news/society/gospitalizirovannye_posle_otravleniya_ugarnym_gazom_deti_v_sele_paraul_vypisany_iz_bolnitsy

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все дети, госпитализированные после отравления угарным газом в детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, выписаны из больницы.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу.

В настоящее время из Карабудахкентской центральной районной больницы выписаны оставшиеся семеро детей, госпитализированные в медучреждение после отравления угарным газом, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) . По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка). По информации министерства энергетики и тарифов Дагестана, здание детского сада было подключено к газопроводу незаконно - договор на поставку газа отсутствовал.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 20.30 мск 4 февраля, не опубликовало новую информацию о ходе расследования.

"Кавказский узел" также писал, что в начале ноября 2025 года в Буйнакском районе три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме. С причинами и обстоятельствами случившегося разбиралась местная прокуратура. Специалисты ведомства проверяли, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Автор: "Кавказский узел"

