Дошкольники из Параула выписаны из больницы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Все дети, госпитализированные после отравления угарным газом в детском саду в селе Параул Карабудахкентского района Дагестана, выписаны из больницы.
Как писал "Кавказский узел", 2 февраля 10 воспитанников частного детсада в селе Параул Карабудахкентского района были госпитализированы с отравлением угарным газом. Позже из больницы были выписаны трое из 10 детей. Причиной отравления был назван отопительный прибор, с нарушениями подключенный к газопроводу.
В настоящее время из Карабудахкентской центральной районной больницы выписаны оставшиеся семеро детей, госпитализированные в медучреждение после отравления угарным газом, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) . По предварительным данным, причиной отравления стал отопительный прибор (горелка). По информации министерства энергетики и тарифов Дагестана, здание детского сада было подключено к газопроводу незаконно - договор на поставку газа отсутствовал.
Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 20.30 мск 4 февраля, не опубликовало новую информацию о ходе расследования.
"Кавказский узел" также писал, что в начале ноября 2025 года в Буйнакском районе три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме. С причинами и обстоятельствами случившегося разбиралась местная прокуратура. Специалисты ведомства проверяли, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации газового оборудования.
