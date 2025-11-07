В Дагестане прокуратура разбирается в отравлении детей угарным газом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Буйнакском районе три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме.

Как писал "Кавказский узел", летом трагическое происшествие случилось в селе Нижний Джегунтай Буйнакского района, где при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей. Трое из пострадавших детей погибли.

В этот раз инцидент произошел 6 ноября в частном доме в селе Чанкурбе. Там отравились угарным газом три человека, из них двое детей. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

С причинами и обстоятельствами случившегося разбирается местная прокуратура. Специалисты ведомства проверяют, соблюдались ли требования законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщает в своем телеграм-канале прокуратура Дагестана.

