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19:54, 27 июня 2025

Выросло число погибших при взрыве газа в селе Нижний Дженгутай детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еще один ребенок, пострадавший при взрыве газа в Буйнакском районе Дагестана, умер в больнице, число погибших в результате инцидента увеличилось до трех. 

Как писал "Кавказский узел", о трагическом происшествии в селе Нижний Джегунтай Буйнакского района, где при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей, сообщил 23 июня глава Дагестана Сергей Меликов. Двое из пострадавших детей погибли. Меликов пообещал финансовую помощь семье, назвав причиной инцидента нарушение правил безопасности при подключении газового оборудования. 

О смерти ребенка, который находился на лечении в ожоговом центре Республиканской клинической больницы, сообщил представитель Минздрава Дагестана. 

“Скончался один из пострадавших мальчиков, его не удалось спасти несмотря на все усилия врачей”, - цитирует слова сотрудника ведомства “Интерфакс-Юг”. 

Чиновник отметил, что второй из пострадавших мальчиков и его мать находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Двое детей, погибших ранее - девочки 1,5 и шести лет, они умерли в больнице вскоре после пожара, который произошел вечером 22 июня.

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Автор: "Кавказский узел"

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