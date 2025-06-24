Восемь человек стали жертвами инцидентов с газовым оборудованием в Дагестане

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В селе Нижний Джегунтай при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей, двое из которых погибли. В селе Амайки попали в больницу, отравившись угарным газом, три человека, один умер. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал финансовую помощь семьям и заявил о нарушениях требований безопасности.

Глава Дагестана Сергей Меликов 23 июня в своем телеграм-канале сообщил о гибели двоих детей при пожаре в селе Нижний Дженгутай в Буйнакском районе.

По его словам, при взрыве бытового газа произошел пожар. Женщина и четверо ее детей с ожогами были доставлены в ожоговый центр, однако двух детей спасти не удалось. "Есть основания полагать, что подключение было незаконным", - отметил Меликов, пообещав оказать поддержку пострадавшей семье.

Он также упомянул про еще одну произошедшую накануне трагедию, на этот раз в селе Аймаки Гергебильского района, где при отравлении угарным газом пострадали три человека, один из которых погиб. "Мы сделаем все, чтобы помочь людям в эту трудную минуту. Уже поручил Минтруда выделить финансовую помощь", - отметил Меликов.

При этом он добавил, что трагедий можно было бы избежать, если бы соблюдались все требования безопасности. "Незаконные подключения, несертифицированное оборудование, выбор шарлатанов вместо специалистов - все это заканчивается плачевно - больницей, реанимацией, похоронами близких, детей", - написал Меликов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 марта в одной из квартир многоэтажного дома №14 по улице Гапцахской произошел взрыв. Три женщины и мужчина получили травмы, были выбиты более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, заявили власти после взрыва. Был арестован мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов ремонтно-эксплуатационной службы АО "Газпром газораспределение Махачкала", подозреваемого в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ). 12 апреля под стражу был заключен и махачкалинец, подозреваемый в выдаче поддельных документов на газификацию многоэтажки.

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