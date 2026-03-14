Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области

Военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 марта жители поселка Чертково в Ростовской области остались без света в результате атаки дронов. К утру подача электричества в дома была возобновлена.

Минувшим вечером и ночью беспилотники были уничтожены в двух районах Ростовской области - Чертковском и Шолоховском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.