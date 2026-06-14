Контрактник из Ростова-на-Дону заявил о давлении со стороны командования

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Военнослужащий-контрактник Алексей Урлик во время рассмотрения в суде дела в отношении него об отсутствии в части более четырех часов заявил о незаконных действиях сослуживцев и давлении со стороны командования.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Алексей Урлик отсутствовал в воинской части более четырех часов, за что военный суд в Ростове-на-Дону назначил ему ранее арест на 20 суток.

Контрактник с наказанием не согласился и обжаловал его. В апелляционной жалобе он отметил, что суд не учел, что со стороны командования на него оказывалось давление, а со стороны сослуживцев совершались незаконные действия. Также контрактник указал, что ранее обращался в прокуратуру, сказано в сообщении, опубликованном на сайте Южного окружного военного суда.

Какие именно действия были совершены со стороны командования и сослуживцев в отношении Урлика, в сообщении суда не указано.

Южный окружной военный суд оставил в силе постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда, который признал Алексея Урлика виновным в отсутствии в воинской части и арестовал его на 20 суток. Жалобу контрактника на давление со стороны командования суд оставил без удовлетворения, сказано в сообщении.

Комментариев Алексея Урлика или его представителей относительно решения суда не поступало.

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